مرگ هالبروک دستگاه دیپلماسی آمریکا را ضعیف تر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کارل بیلدت" که در واکنش به درگذشت ریچارد هالبروک در استکهلم صحبت می کرد، گفت: هالبروک کسی بود که به توافقنامه صلح دیتون در سال 1995 کمک کرد و مرگ وی دستگاه دیپلماسی ایالات متحده را تضعیف خواهد کرد.

وزیر خارجه سوئد در مطلبی در وبلاگ خود نوشت: او [هالبروک] یک غول در دیپلماسی بود و مرگش به سیاست خارجی آمریکا آسیب خواهد زد.

هالبروک شب گذشته در پی یک عمل جراحی ناموفق در بیمارستان دانشگاه جرج واشنگتن درگذشت.

این دیپلمات آمریکایی 69 ساله که بر اثر سکته زیر تیغ جراحی رفته بود نتوانست از این عمل جراحی جان سالم بدر ببرد.

در 22 ژانویه 2009، هالبروک در سمت فرستاده ویژه آمریکا به پاکستان و افغانستان در دولت باراک اوباما منصوب شد و تا زمان مرگ همین سمت را هم داشت.