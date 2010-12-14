20 کارشناس دارویی برای بازرسی از داروخانه های خوزستان تعیین شد

منصور آرزومند در گفتگو با خبرگزاری مهر در اهواز با بیان اینکه بازرسیها از داروخانه ها تشدید شده است، اظهارداشت: نظارت بر عملکرد داروخانه‌ ها کاری تخصصی است و نیاز است با استفاده از متخصصان داروسازی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: طبق بخش ‌نامه ابلاغ شده از سوی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، دانشگاه‌ های علوم پزشکی برخی وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار خواهند کرد و انجمن داروسازان خوزستان در زمینه بازرسی از داروخانه ها با دانشگاه علوم پزشکی جندی‌ شاپور اهواز همکاری می‌ کند.



رئیس انجمن داروسازان خوزستان عنوان کرد: به تازگی از سوی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و درمان بخش‌نامه ‌ای به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ابلاغ شده که طبق این بخش ‌نامه برخی وظایف معاونت غذا و دارو مانند بازرسی از داروخانه‌ ها به بخش خصوصی واگذار می ‌شود.



آرزومند افزود:‌ با توجه به این بخش ‌نامه انجمن داروسازان خوزستان در زمینه نظارت بر داروخانه ‌ها و بازرسی از آنها با دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز همکاری می کند و به این ترتیب علاوه بر این که بازرسی‌ ها تخصصی ‌تر می شوند، تعداد آنها نیز افزایش می یابد.



وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز متولی بازرسی از داروخانه ‌ها است و انجمن داروسازان در زمینه تامین نیروی متخصص با این نهاد همکاری می‌ کند ولی به تدریج وظیفه بازرسی از داروخانه ‌ها به انجمن واگذاری می‌ شود.



رئیس انجمن داروسازان خوزستان اذعان داشت: همچنین طبق بخش‌ نامه وزارت بهداشت و با توجه به کمبود نیرو در معاونت‌ های غذا و دارو، وظایفی مانند صدور پروانه تاسیس داروخانه‌ و یا جابه ‌جایی داروخانه ‌ها به انجمن داروسازان واگذار می ‌شود.