روحانیت در مبارزه با زمین خواری مسئولان را حمایت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله کرامت الله ملک حسینی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با فرماندار و تعدادی از مدیران شهرستان شیراز گفت: دفاع از حریم ملک دولت دفاع از منافع مردم ایران است که در این راه روحانیت نیز به عنوان یک پشتوانه بزرگ حمایتهای لازم را انجام می دهند.

وی خطاب به فرماندار شیراز تاکید کرد: افرادی که در بیت المال خیانت می کنند نباید به آسانی از گناه آنها چشم پوشی کرد، بلکه باید چنین اشخاصی را از میان مردم جمع کرد تا دیگران را با مشکل مواجه نکنند.

عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه دولت باید در مباحث مربوط به بازار نیز دخالت کند، افزود: تشکلهای دولتی در فارس کمتر در مباحث مربوط به بازار دخالت می کنند در حالیکه فروش گوجه فرنگی با قیمت دو هزار و 500 تومان در شیراز بسیار جای تاسف دارد.

فرماندار شیراز نیز در ادامه این دیدار گفت: مهمترین اولویت شهرستان شیراز بحث مبارزه با زمین خواران است، چرا که طی چندین سال گذشته حدود پنج هزار میلیارد تومان از حقوق مردم و دولت در اختیار این افراد بوده که این رقم معادل بودجه عمرانی 12 سال شهرستان شیراز است.

حسین قاسمی تصریح کرد: طی چند ماه اخیر حدود یک هزار میلیارد تومان از اراضی ملی به بیت المال پس گرفته شده در حالیکه این مبارزه بسیار سخت است.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات شیراز وجود مناطق حاشیه ای و فقیرنشین است که در گذشته آنگونه که باید از آنها حمایت نشده اما طی مدت اخیر در مباحث آبرسانی، برق، گاز و راه این مناطق تلاشهای فراوانی صورت گرفته است.