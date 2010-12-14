زمین "اولدترافورد" خراب بود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال بامداد امروز سه شنبه در آخرین دیدار باقیمانده از هفته هفدهم رقابت‌های لیگ برتر مقابل منچستریونایتد تن به شکست داد که آرسن ونگر اصلی‌ترین دلیل برای این شکست را زمین ناهموار ورزشگاه اولدترافورد عنوان کرده است.

ونگر در نشست خبری پس از پایان این دیدار اظهار داشت: دیدار ما و منچستر بازی پرفشاری بود و هر دو تیم بسیار خوب و سازمان یافته بازی کردند. اما این مسابقه بر روی زمین بدی برگزار شد و این موضوع به کیفیت فنی دیدار صدمه زد.

بر پایه گزارش ساکرنت، وی افزود: به نظر من این زمین باعث شده بود که این بازی از شکل بیفتد که پیامد آن اشتباهات فنی بسیار بود. البته نباید از دفاع منچستریونایتد غافل شد چرا که آنها عملکرد بسیار خوبی داشتند. ما در این دیدار چند موقعیت گلزنی داشتیم که با کمی بداقبالی، این موقعیت‌ها را از دست دادیم.