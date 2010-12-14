شهرداری برای پروژه های فضاهای فرهنگی تهران قرارداد خارجی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر تشکری نیا در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران اظهار کرد: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی نه در این مورد و نه در موارد دیگر قرارداد خارجی نداشته است.

وی با بیان اینکه آنچه تاکنون در مورد پروژه " تهران سرای قرآن " انجام شده ، برنامه پروژه بوده که باید تهیه می شد افزود: این برنامه ها زیر نظر شورای عالی قرآن که اعضای آن را افرادی از حوزه علمیه قم، سازمان تبلیغات اسلامی و... تشکیل می دهند، انجام شده است و شورای شهر این افراد را به خوبی می شناسد.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به استفاده از تکنولوژی خاص در مجموعه " تهران سرای قرآن" تصریح کرد: با توجه به ویژگیهای این مجموعه استفاده از تکنولوژی خاص در احداث آن مورد نیاز است که متاسفانه این تکنولوژی و طراحی آن در ایران وجود ندارد. به همین دلیل این اطلاعات جمع آوری و در شورای عالی قرآن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و طبق برنامه قبلی قرار است یکشنبه هفته آینده در جلسه غیرعلنی شورا تمام موارد و برنامه های تعیین شده به اعضای شورا ارائه شود.

تشکری نیا با بیان اینکه پیش از این قرار بود به دلیل اهمیت پروژه، طراحی آن به صورت مسابقه بین المللی برگزار شود گفت: دکتر قالیباف با تاکید براینکه طراح این مجموعه حتما باید فردی مسلمان و شیعه باشد و امکان قرار دادن قید در برگزاری مسابقه بین االمللی وجود ندارد، برگزاری این مسابقه را منتفی دانست. به همین دلیل قرار شد از میان معماران شاخص مسلمان شیعه ایرانی یک نفر انتخاب شود که در نهایت خانم فرشیده موسوی از طراحان مطرح دنیا انتخاب شد.

وی تاکید کرد: تاکنون بر اساس قوانین شورای شهر تهران عمل شده و روال دیگری طی نشده است و راه خطایی را نرفته ایم و تا زمانی که تمام موارد به تصویب نهایی نرسد، کار اجرایی آغاز نخواهد شد.