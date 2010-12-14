به گزارش خبرنگار مهر، این نشست صبح امروز با حضور نمایندگان تیم های متقاضی حضور در رقابتهای امسال بسکتبال لیگ برتر و همچنین محمود مشحون و حمید خمیجانی (رئیس و دبیر فدراسیون بسکتبال)، محمدرضا مشحون (مدیر سازمان تیم های ملی )، و حسن نوربخش (رئیس کمیته مسابقات و داوران ) در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

* مهرام تهران، ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی بندر امام، توزین الکتریک کاشان، شهرداری گرگان، هیئت بسکتبال شهرکرد، راه و ترابری قم، پویای تهران و حفاری ملی ایران 9 تیمی بودند که نمایندگان آنها در نشست امروز شرکت داشتند. حضور این تیم ها در فصل آتی لیگ برتر بسکتبال قطعی است.

همچنین در این نشست نمایندگان قزوین و شیراز نیز به منظور اعلام آمادگی برای حضور در این فصل از مسابقات حضور داشتند اما نهایی شدن حضور آنها و دوازده تیمی شدن جدول لیگ برتر منوط به نشستی شد که عصر امروز با حضور مشترک این افراد و مسئولان فدراسیون بسکتبال برگزار خواهد شد.

البته دانشگاه آزاد نیز یکی از تیم هایی است که حضورش در مسابقات این فصل لیگ برتر بسکتبال قطعی است اما نماینده این تیم به دلیل حضور در اردوی آماده سازی ترکیه غایب بود.

با وجود نامشخص بودن تعداد نهایی تیم های شرکت کننده در رقابتهای بسکتبال لیگ برتر برنامه هفته نخست این رقابتها با در نظر گرفتن حضور 10 یا 12 تیم تنظیم و ارائه شد. عصر امروز و پس از تصمیم گیری در مورد وضعیت نمایندگان قزوین و شیراز یکی از برنامه های ارائه شده تصویب می شود.

در نشست امروز با تاکید بر آغاز رقابتهای لیگ برتر از دوم دی ماه مقرر شد که این بازیها به طور یک هفته در میان با انجام یک و دو بازی پیگیری شود. بر این اساس در هفته نخست تنها برای هر تیم یک بازی لحاظ خواهد شد.

با رای اکثریت نمایندگان تیم های شرکت کننده مقرر شد در پایان رقابتهای دوره ای (رفت و برگشت) 8 تیم برتر برگزار کننده رقابتهای پلی آف باشند. این مرحله به صورت دو از سه برگزار می شود. در پایان مرحله نخست پلی آف، 4 تیم برتر برگزار کننده مرحله دوم پلی آف خواهند بود که به صورت سه از پنج پیگیری می شود.

دو بازی نخست مرحله دوم پلی آف در دو روز متوالی و به میزبانی یکی از تیم ها برگزار می شود. به فاصله چند روز دو بازی دیگر در شهر تیم مقابل برگزار خواهد شد. محل برگزاری دیدار پنجم این مرحله نیز بر اساس تفاضل گل چهار دیدار گذشته تعیین می شود.

بر اساس اعلام مسئول کمیته مسابقات از هر تیم تنها 7 نفر به عنوان اعضای کادر فنی مجاز به نشستن بر روی نیمکت کنار زمین به هنگام برگزاری مسابقات هستند. داشتن کارت برای این افراد الزامی است.

تیم های شرکت کننده در مسابقات امسال بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور تا دوشنبه هفته آینده فرصت دارند مدارک بازیکنان خود را همراه با فیش ورودی به این رقابتها جهت صدور کارت برای بازیکنان به فدراسیون بسکتبال ارسال کنند. صدور کارت تا ظهر روز آغاز مسابقات دوم دی ماه ادامه خواهد داشت. از آن پس هیچ کارتی برای هیچ بازیکنی صادر نمی شود و این در حالی است که بازیکنان فقط با در اختیار داشتن کارت مجاز به حضور در میدان هستند.

فصل جدید مسابقات لیگ برتر بسکتبال طبق مقررات جدید اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی بسکتبال برگزار خواهد شد. تغییر محوطه ذوزنقه شکل زمین بسکتبال به مستطیل و همچنین افزایش شعاع خط سه امتیازی از جمله قوانین جدید هستند. همچنین در قوانین مربوط به جریان بازیها نیز تغییراتی ایجاد شده که همگی در لیگ امسال اعمال می شود.

تیم های شرکت کننده در لیگ برتر مجاز به داشتن تیم های پایه هستند. بازیکنان این تیم ها باید از جمع بازیکنان متولد 11/10/1376 (1/1/1995) به بالا انتخاب شوند.