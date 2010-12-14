کشاورزان محروم خوزستانی پنج هزار هکتار زمین دریافت کردند

عبدالکاظم شاچری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این زمین‌ ها به منظور بهره ‌برداری در بخش های زراعت، باغبانی، طرحهای کشاورزی و طرحهای غیر کشاورزی به کشاورزان محروم استان و مجریان طرح واگذار شده است.

وی ادامه داد: واگذاری این زمین ‌ها برای بیش از دو هزار و 800 نفر اشتغالزایی ایجاد کرده است.



این مسئول در سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان با اشاره به اینکه این زمین ‌ها به ‌صورت اجاره در اختیار متقاضیان قرار گرفته است، تصریح کرد: مجریانی که مطابق با جدول زمان‌ بندی شده موفق به اجرای مطلوب طرح و اشتغالزایی پایدار شوند مشمول تمدید قرارداد واگذاری زمین می‌ شوند.



مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی خوزستان با بیان اینکه امور اراضی این سازمان بر اراضی واگذار شده نظارت کامل دارد، اضافه کرد: در صورتی که تعلل یا تخلفی از سوی مجریان طرح توسط هیئت نظارت احراز شود نسبت به فسخ، تمدید، تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم ‌گیری خواهد شد.



شاچری همچنین از اجرای طرح ایجاد مزارع آرمانی در سطح 35 هزار هکتار از زمین های کشاورزی خوزستان خبر داد و گفت: در این طرح مزارعی انتخاب می شوند که عملکردشان نسبت به متوسط عملکرد منطقه پایین تر باشد.



وی ادامه داد: در این طرح با رعایت تمام نکات به زراعی و به نژادی در مراحل کاشت تا برداشت محصول تلاش می شود تولید محصول در این مزارع به میزان قابل توجهی افزایش یافته و به حد مطلوب برسد.



شاچری افزایش تولید، بهره وری بیشتر از نهاده ها، اصلاح الگوی مصرف، انتقال یافته های نوین به کشاورزان و کمک به ثبات تولید را از اهداف ایجاد مزارع آرمانی برشمرد و گفت: این طرح در فصل زراعی جدید در محصولاتی مانند گندم، جو، کلزا، سبزی و صیفی، سیب زمینی، پیاز و حبوبات اجرا می شود.



این مسئول در سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: امسال در طرح مزارع آرمانی از توانمندی شرکت های خدمات فنی مهندسی در بخش کشاورزی و همچنین ماشین آلات و تجهیزات جدید با رویکرد خاک ورزی حفاظتی به منظور اجرای مطلوب طرح بهره گرفته شده است.