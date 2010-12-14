به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید حسین انوری ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیتهای انجام گرفته از سوی بسیج سازندگی استان اصفهان، افزود: بسیجیان فعال در زمینه سازندگی استان اصفهان، بیش از 100 پروژه محرومیتزدایی را در سراسر این استان طی سال جاری به انجام رساندهاند که تاثیرگذاری مستقیمی در کاهش میزان محرومیت این شهرستانها داشته است.
وی با بیان اینکه بسیاری از فعالیتهای بسیج سازندگی استان اصفهان در مناطق محروم این استان شکل گرفته است، اظهار داشت: ساماندهی گلزار شهدای روستای علونآباد، مند آباد، میرهمایون بخش کوهپایه، مدارس شهر داران، روستاهای محروم شهرستان فریدن و آب انبار روستای ورکان از جمله فعالیتهای انجام شده از سوی بسیج سازندگی استان اصفهان در سال جاری بوده است.
رئیس بسیج سازندگی استان اصفهان همچنین از احداث درمانگاه و مبارزه با آفات گیاهی در شهرستان کاشان خبر داد و تصریح کرد: احداث درمانگاه شهر جوشقان، احداث ساختمان بانک خون و پروژه مبارزه با زنبور مغزخوار بادام در شهرستان کاشان از دیگر فعالیتهای بسیج سازندگی استان اصفهان در راستای محرومیتزدایی بوده است.
وی اضافه کرد: همچنین خط انتقال آب روستای دره بید فریدن، احداث غسالخانه و خانه عالم در این شهرستان نیز از دیگر طرحهای اجرا شده توسط بسیج سازندگی استان اصفهان محسوب میشود.
انوری به دیگر طرحهای انجام شده از سوی بسیج سازندگی استان اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: احداث خانه بهداشت قوامآباد شهرضا، خانه بهداشت بتلیجه و سفتجان از توابع شهرستان فریدن، نازککاری ساختمان بهزیستی فریدونشهر، پروژه ساخت سوله ورزشی عشقآباد، خط انتقال آب روستایی شجاعآباد، چالقره امامزاده از توابع کاشان و مرمت و بهسازی گلزار شهدای مغار اردستان نیز توسط بسیج سازندگی استان اصفهان در مرحله اجرا قرار دارد.
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