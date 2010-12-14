ممنوعیت انعقاد قراردادها توسط دستگاههای قانونی مشخص است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بیادی در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران در جریان ارایه توضیحاتی در مورد احداث سرای قرآن و انتقاد اعضای شورا در مورد نحوه انعقاد قرارداد این پروژه افزود: باید یادآوری کنم که حق دخالت در زندگی شخصی مردم را نداریم و ممنوعیت انعقاد قراردادها توسط دستگاههای قانونی مشخص شده است.

وی با اشاره به موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد با اشخاص ادامه داد: وقتی فردی مسائل جاسوسی داشته باشد نمی‌توانیم با وی قرارداد منعقد کنیم.

نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه نباید روی این بحث اینطور وارد شویم و خواهان اتمام بحث و انتقادات شد و گفت: نباید در مورد افراد بحث اخلاقی کنیم، یادمان باشد که احداث نمایشگاه شهر آفتاب به شرکت آلمانی واگذار شد ولی آنجا نیامدیم بررسی کنیم که طرف قرارداد چه ماهیتی دارد.

بیادی ادامه داد: اگر قرار است که روی معماری اسلامی حساس باشید باید روی طراحی تونل توحید و سایر سازه ‌هایی که در شهر احداث می‌شود نیز این چنین حساس بود.

وی ادامه داد: اگر دنبال معماری ایرانی و اسلامی هستید باید نمایشگاه شهر آفتاب را نیز مطرح کنیم، ما خودمان کوتاهی کرده‌ایم و باید خودمان را محاکمه کنیم که در بحث احداث سرای قرآن به خوبی وارد نشده‌ایم.

