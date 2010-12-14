زیبایی در سنت ایرانی با هستی و عقل عجین است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، اسماعیل بنی اردلان عصر سه شنبه در نشست مبانی هنرهای اسلامی به پیرامون پیوند هنر اسلامی و هنر ایرانی اشاره کرد و افزود: هنر ایرانی و اسلامی یکی هستند و قبل از اسلام نیز این حکمت دینی و معنوی در ایران بوده فقط با ورود اسلام توسعه و عمق بیشتری پیدا کرده است.

وی با طرح این پرسش که حکمت عرفانی چیست، اظهار داشت: برخی ها فقط به مبانی عرفانی یا تنها به تاریخ هنر می پردازند و کمتر به تلفیق این دو با یکدیگر توجه دارند.

این استاد فلسفه هنر گفت: برخی ها هنر مدرن را هنر " ذهنی" و هنر کلاسیک را هنر "عینی یا واقع گرایی" می دانند و معتقدند که در هنر دوره کلاسیک ایران و یونان زیبایی در بیرون از "شی" وجود دارد اما در هنر مدرن زیبایی از طرف فرد به شی نسبت داده می شود .

وی در ادامه به تطبیق هنر با عرفان اشاره کرد و افزود: عرفان واژه عربی وبه معنای شناخت است، در سنت عرفانی از حقیقت به عالم مجرد فرود می آید در اینجا سیر می کند و سرانجام به حقیقت می رسد چرا که انسان از حیث روحی توانایی نامحدود و نامنتاهی دارد و صفات اسما الهی می تواند در وی ظهور پیدا کند.

بنی اردلان گفت: در صورتی که انسان از لحاظ جسمانی محدود و دچار نابودی است و خداوند متعال هدف از خلقت انسان را در آیه شریفه قرآن شناخت خود به عنوان " گنج مخفی " یاد می کند و در آیه ای دیگر می فرماید: " من از روح خود در انسان دمیده ام ".

وی یاد آور شد: در سنت ایرانی سیر حقیقت بدین گونه بوده که هنرمند هرگاه به کاری می پرداخت آن کار و هنر مثل ذکری از سوی او برای خداوند بود و این ارتباط منجر به جاودانگی در اثر هنری وی می شد در واقع همان مثال معروف (دست در کار و دل به یار) به ذهن متبادر می شود.

این استاد دانشگاه گفت: هنر اسلامی هنر زندگی است، زیستن خردمندانه و آگاهانه در آن جریان دارد و خود این زیستن زیباست چرا که تجلی و ظهور حقیقت است.

وی ادامه داد: اساس کار در هنر اسلامی و ایرانی شناخت مبدا و معاد است و این پرسش انسان را به سمت دانایی می برد در هنر ایرانی پایه هنر روی واژه "حسن" است و مبدا مباحث اسلامی به "حسن" می رسد مقام حسن در " فعل" و در "دیدار" وجود دارد و به طور قاطع می توان گفت: "معارف اسلامی در مسیر شکوفایی خود توسط ایرانی ها پرده برداری شده است ".

اسماعیل بنی اردلان کارشناس ارشد فلسفه هنر و دکترای پژوهش هنر است و تاکنون سخنرانی های متعددی در زمینه های مختلف از قبیل علل نیاز انسان به هنر، فلسفه هنر و زیبایی شناسی، فلسفه هنر از ابتدا تا امروز، هنر و تحول زمان، هنر اسلامی، سنت گرایی- تجدد گرایی و ... در سراسر کشور برای هنرمندان و پژوهشگران انجام داده است.