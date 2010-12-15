هشت هزار مددجوی کمیته امداد گیلان اجاره نشین هستند

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از امضای تفاهمنامه میان کمیته امداد استان و قرارگاه سازندگی قرب کوثر برای خانه سازی برای ایتام و زنان بی سرپرست خبرداد و افزود: بر اساس این تفاهمنامه 78 واحد مسکونی در استان برای ایتام و زنان بی سرپرست ساخته می شود.

وی با بیان اینکه این واحد های مسکونی با زیر بنای 45 تا 50 متر ساخته می شود، هزینه ساخت هر واحد مسکونی را 150 میلیون ریال اعلام کرد و اظهارداشت: هزینه ساخت این واحد های مسکونی را قرارگاه سازندگی قرب کوثر تامین می کند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان ادامه داد: مددجویان ایتام، زنان سرپرست خانوار که فاقد زمین ملکی بوده و توان پرداخت تسهیلات بانکی را ندارند در اولویت بهره مندی از این واحد های مسکونی هستند.

وی همچنین با بیان اینکه هشت هزار و 335 خانوار در منطقه دو رشت تحت حمایت کمیته امداد هستند، افزود: از این تعداد هزارو 35 خانوار مجری طرح اشتغال و خود کفایی هستند.

علیمحمدی توانمند سازی مددجویان را از مهمترین اولویت کاری در سالجاری عنوان کرد و اظهارداشت: امسال 56 طرح اشتغال با اعتبار بیش از دو میلیارد و 843 میلیون ریال از محل اعتبارات صندوق اشتغال نیازمندان و تسهیلات بانکی اجرا و هزینه شده است.

وی در ادامه از اجرای طرح مشاوره شغلی در این منطقه خبر داد و گفت: در اجرای این طرح 230 نفر از مددجویان مشاوره شغلی شدند که ازاین تعداد 70 نفر از مددجویان قادر به کار 15 تا60 ساله شناسایی شده اند که در آینده ای نزدیک زمینه برای آموزش شغلی و اجرای طرحهای اشتغال برای آنان فراهم می شود.

مدیرکل کمیته امداد گیلان ازاختصاص دو میلیارد و 850 میلیون ریال تسهیلات بانکی از محل اعتبارات صندوق مهر رضا (ع) به مددجویان روستایی خبرداد و یادآورشد: این تسهیلات تا سقف 100 میلبون ریال برای 30 نفر ازمددجویان روستایی و فرزندان آنان پرداخت می شود.