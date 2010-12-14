به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی پن این سفر را به منظور رسیدگی به فعالیت‌هایش در قالب یک موسسه خیریه برای کمک به آوارگان زلزله سال گذشته هائیتی لغو کرده است.



شان پن که قرار بود در جریان جشنواره دوبی جایزه دستاورد یک عمر فعالیت هنری را دریافت کند به هائیتی پرواز کرد تا به امور اردوگاه آوارگانی که تاسیس کرده ، پس از نا آرامی ها و اعتراضات ساکنان اردوگاه به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور رسیدگی کند.



پن دراین باره گفت: از دریافت جایزه دستاورد یک عمر فعالیت هنری جشنواره دوبی مفتخرم و بسیار مایل بودم تا این جایزه را شخصا دریافت کنم. اما متاسفانه اوضاع در هائیتی اصلا خوب نیست و لازم است تا در آنجا حضور یابم و به اوضاع اردوگاه آوارگانی که تاسیس کرده‌ام رسیدگی کنم.



به این ترتیب جلسه پرسش و پاسخ با عنوان "گپی با شان پن" که قرار بود دوشنبه هفته آینده در مدینه جمیرای دوبی برگزار شود منتفی شد.