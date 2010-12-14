مناسبات گلستان با همسایگان خزر باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هادی علی پور ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار گلستان، با توجه به تعهدات و قراردادهای تجاری بین استان گلستان و کشورهای حاشیه دریای خزرآمادگی نمایندگی شمال و شرق کشور را در جهت تسهیل روابط و افزایش توسعه مناسبات اعلام کرد.

استاندار گلستان نیز گفت: تلاشمان براین است که بهترین مراوده را با کشورهای حاشیه دریای خزر داشته باشیم.

جواد قناعت ادامه داد: قراردادهاو تفاهم نامه های خوبی با استاندار مگنستائو نجام شد که با رایزینهای بعمل آمده قرار است با استاندار بالکان هم مراوده و برنامه های تجاری واقتصادی خوبی داشته باشیم.



وی با بیان اینکه استان گلستان ظرفیت ها و توانمندی های بالایی دارد اظهار داشت: باید ارتباطات ما با کشورهای همسایه تنگاتنگ و نزدیک تر شود تا بتوانیم هم ما و هم کشورهای طرف مقابل نیازهایمان را به راحتی تامین کنیم.



استاندار گلستان اظهار داشت: ایران خواهان روابط گسترده و همه جانبه و دوستانه با همه کشورها است و گلستان آمادگی دارد، بهترین همکاری و ارتباطات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را با ملت هایی که همزبان، هم فرهنگ و یا دارای مرز مشترک یا پیمان های مشترک چندجانبه با ایران هستند، داشته باشد.