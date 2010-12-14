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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۳

مناسبات گلستان با همسایگان خزر باید افزایش یابد

مناسبات گلستان با همسایگان خزر باید افزایش یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور بر لزوم افزایش توسعه مناسبات گلستان با کشورهای حاشیه خزر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هادی علی پور ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار گلستان، با توجه به تعهدات و قراردادهای تجاری بین استان گلستان و کشورهای حاشیه دریای خزرآمادگی نمایندگی شمال و شرق کشور را در جهت تسهیل روابط و افزایش توسعه مناسبات  اعلام کرد.

استاندار گلستان نیز گفت: تلاشمان براین است که بهترین مراوده را با کشورهای حاشیه دریای خزر داشته باشیم.
 
جواد  قناعت ادامه داد: قراردادهاو تفاهم نامه های خوبی با استاندار مگنستائو نجام شد که با رایزینهای بعمل آمده قرار است  با استاندار بالکان هم مراوده و برنامه های تجاری واقتصادی خوبی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه  استان گلستان  ظرفیت ها و توانمندی های بالایی دارد اظهار داشت: باید ارتباطات ما با کشورهای همسایه تنگاتنگ و نزدیک تر شود تا بتوانیم هم ما و هم کشورهای طرف مقابل نیازهایمان را به راحتی تامین کنیم.

استاندار گلستان اظهار داشت: ایران خواهان روابط گسترده و همه جانبه و دوستانه با همه کشورها است و گلستان آمادگی دارد، بهترین همکاری و ارتباطات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را با ملت هایی که همزبان، هم فرهنگ و یا دارای مرز مشترک یا پیمان های مشترک چندجانبه با ایران هستند، داشته باشد.
کد مطلب 1210656

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