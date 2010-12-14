تحریم های سازمان ملل علیه عراق لغو می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیپلمات ها با اعلام این مطلب گفتند: شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه نشستی را برگزار خواهد کرد و در آن به تحریم های عراق پایان خواهد. داد تحریم هایی که از دهه 1990 و از زمان حمله صدام به کویت که از آن به جنگ اول خلیج فارس نام برده می شود اعمال شده است.

تحریم های سازمان ملل علیه عراق بر اساس بند 7 منشور سازمان ملل صورت گرفت و با خروج عراق از تحت این بند بالطبع تحریم ها نیز برداشته خواهد شد.

عراق درسال 1990 در پی اشغال کویت مشمول بند 7 منشور سازمان ملل شد. براساس این بند دارایی های عراق در بانک های خارج مسدود شد تا به عنوان خسارت جنگ به کویت پرداخت شود.

"جوزف بایدن" معاون رئیس جمهوری آمریکا ریاست نشست شورای امنیت را بر عهده خواهد داشت. "سوزان رایس" نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز در این باره می گوید: زمان آن رسیده تا جامعه جهانی درباره پیشرفت های بسیار واقعی که در عراق صورت گرفته بداند.

در این نشست یکی از تحریم هایی که در سال 1991 با هدف ممانعت از ساخت تاسیسات اتمی و شیمیایی اعمال گردید برداشته خواهد. تاسیساتی که هرگز پس از تهاجم سال 2003 آثاری از آن پیدا نشد.

تحریم دوم مربوط به نفت در برابر غذا و داروست که به آن هم پایان داده خواهد شد. این تحریم به عراق اجازه می داد تا در برابر نفت صادراتی تنها به واردات غذا و دارو مبادرت ورزد.

سومین قطعنامه رفع تحریم درباره درآمدهای نفت و دیگر درآمدهای عراق خواهد بود که پس از جنگ سال 2003 اعمال شده بود.

پیشتر "استوارت جونز" معاون سفیر آمریکا در عراق در سخنانی در بصره گفته بود که عراق تا پایان سال جاری میلادی از بند هفت منشور سازمان ملل خارج می شود.

وی افزود: آمریکا به خروج عراق از بند هفت منشور سازمان ملل تا پایان سال جاری میلادی پایبند است زیرا عراق نیز به تمام تعهدات خود برای خروج از این بند وفادار بوده است.