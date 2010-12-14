کمیته های نظارتی شهرستانی در گلستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود بعدازظهر سه شنبه در همایش هدفمند کردن یارانه ها در گرگان گفت: با شکل گیری کمیته نظارتی در شهرستانها و شناسایی متخلفان، هیچ مماشاتی با آنان نخواهیم داشت.

وی افزود: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، اولین اثری که بلافاصله خود را نشان می دهد در بخش حمل و نقل شهری است که به همین دلیل نیز مهم است.



وی افزود: پیش بینی می شود احتمالا با اجرایی شدن این طرح افراد کمتر از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنند و این به معنای کار مضاعف در حوزه حمل و نقل است، یکی از برکات این طرح این است که نه تنها در بخش حمل و نقل بلکه در تمام حوزه باید رفتار برابر با شاخص روز داشته باشیم.



وی سپس گفت: این قانون اجرا می شود و ما نیز باید در این مسیر همپای همه ملت جلو برویم وم باید طوری برخورد کنیم که این حرکت بزرگ بخوبی شکل بگیرد و برای مردم کمترین مشکلی پیش نیاید و این محقق نمی شود مگر اینکه هر کس در حوزه مسئولیت خود بهترین اقدام ممکن را انجام دهد.



دادبود ادامه داد: هرکدام از ما خوب عمل نکنیم به مشکل برخواهیم خورد توقع این است که در حوزه حمل و نقل شهری نیز کارها را طوری به پیش ببریم که کمترین مشکل برای مردم پیش بیاید، در شهرستانها کمیته سوخت و حمل و نقل تشکیل شود.



وی در ادامه به بحث نظارت اشاره کرد و گفت: باید کمک شود تمهیداتی که پیش بینی شده به درستی اجرا شود، هیچ مشکلی نخواهد بود و بعضی نرخها ثابت خواهد ماند و برخی متغییر و سقف قیمتها هم مشخص است.