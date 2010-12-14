  1. استانها
  2. گلستان
۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۵

کمیته های نظارتی شهرستانی در گلستان تشکیل شد

کمیته های نظارتی شهرستانی در گلستان تشکیل شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار گلستان از تشکیل کمیته های نظارتی در راستای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در شهرستانهای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود بعدازظهر سه شنبه در همایش هدفمند کردن یارانه ها در گرگان گفت: با شکل گیری کمیته نظارتی در شهرستانها و شناسایی متخلفان، هیچ مماشاتی با آنان نخواهیم داشت.

وی افزود: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، اولین اثری که بلافاصله خود را نشان می دهد در بخش حمل و نقل شهری است که به همین دلیل نیز مهم است.

وی افزود: پیش بینی می شود احتمالا با اجرایی شدن این طرح افراد کمتر از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنند و این به معنای  کار مضاعف در حوزه حمل و نقل است، یکی از برکات این طرح این است که نه تنها در بخش حمل و نقل بلکه در تمام حوزه باید رفتار برابر با شاخص روز داشته باشیم.

وی سپس گفت: این قانون اجرا می شود و ما نیز باید در این مسیر همپای همه ملت جلو برویم وم باید طوری برخورد کنیم که این حرکت بزرگ بخوبی شکل بگیرد و برای مردم کمترین مشکلی پیش نیاید و این محقق نمی شود مگر اینکه هر کس در حوزه مسئولیت خود بهترین اقدام ممکن را انجام دهد.

دادبود ادامه داد: هرکدام از ما خوب عمل نکنیم به مشکل برخواهیم خورد توقع این است که در حوزه حمل و نقل شهری نیز کارها را طوری به پیش ببریم که کمترین مشکل برای مردم پیش بیاید، در شهرستانها  کمیته سوخت و حمل و نقل تشکیل شود.

وی در ادامه به بحث نظارت اشاره کرد و گفت: باید کمک شود تمهیداتی که پیش بینی شده به درستی اجرا شود، هیچ مشکلی نخواهد بود  و بعضی نرخها ثابت خواهد ماند و برخی متغییر و سقف قیمتها هم  مشخص است.
کد مطلب 1210662

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها