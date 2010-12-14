"روایت گل سرخ" همزمان با ماه محرم تجدید چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، الماسی درباره این کتاب گفت: "روایت گل سرخ" ابتدا یک کار تحقیقی برای یکی از موسسات فرهنگی بود که در رابطه با واقعه عاشورا فعالیت تخصصی و متمرکزی داشت و بعد تصمیم بر آن شد تا به صورت کتاب منتشر شود.

وی توضیح داد: اول قصد داشتیم که کل حکایات و حتی اشاراتی که به صورت داستانی در متون کهن آمده جمع آوری شود به نحوی که به‌صورت بانک اطلاعات برای کل داستان نویسان و کسانی که می‌خواهند درباره عاشورا تحقیق کنند قابل استفاده باشد بعد به این فکر افتادیم که به صورت گزینشی برخی از آنها را در یک کتاب منتشر کنیم.

نویسنده کتاب "چلیپای قلم" درباره چگونگی تدوین کتاب عنوان کرد: در مرحله اول، کل حکایتهایی که در حدود 100 عنوان متون کهن درباره امام حسین (ع) و یا واقعه عاشورا از جمله کتب تاریخی، روایی، تفسیری و کتابهای ادبی را شامل می‌شد انتخاب کردیم و این کتابها مورد بررسی قرار گرفتند.

الماسی افزود:در مرحله دوم که تصمیم گرفته شد این حکایتها به صورت یک مجموعه مدون تدوین شود، حکایتهایی انتخاب کردیم که از جهت روایی صحت و سقم آنها مشخص و از نظر زیبایی متن نیز به لحاظ ادبی شایان توجه باشد. سپس این آثار دوباره بررسی شدند و در نهایت 300 حکایت از 40 عنوان کتاب انتخاب شده‌اند.

وی ادامه داد: برای این کتاب یک مقدمه مفصل در حدود 25 صفحه نوشتم که در آن به مواردی که لازم بود اشاره کردم و گزارش مجملی از کارهایی که درباره عاشورا از قرون اولیه تا به امروز انجام شده، ارائه دادم.

کتاب "روایت گل سرخ" تولید مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری در 477 صفحه با شمارگان 2500 نسخه و به قیمت 7200 تومان تجدید چاپ شده است.