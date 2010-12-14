صدور ضمانتنامه در فارس 150 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، محمد علی عزیزی در کمیته صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک فارس افزود: از ابتدای امسال تاکنون حدود 42 میلیارد و 700 میلیون ریال ضمانتنامه در این استان مصوب شده که رشد قابل ملاحظه ای داشته است.

وی گفت: این در حالی است که از ابتدای فعالیت صندوق ضمانت صنایع کوچک در سال 86 تا پایان سال گذشته در مجموع حدود 28 میلیارد و 300 میلیون ریال ضمانت نامه صادر شده بود.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس با بیان اینکه صدور ضمانتنامه های صندوق در 9 ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش داشته، اظهار داشت: این صندوق با هدف فراهم آوردن زمینه توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و صنایع کوچک و کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرحهای اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی راه اندازی شده است.

وی اولویت حمایتهای این صندوق از طرحهای موجود در مناطق کمتر توسعه یافته دانست و افزود: با فعالیت این صندوق کسری وثیقه های مورد نیاز بانکها، موسسات مالی و اعتباری برای اعطای تسهیلات به صنایع کوچک تا سقف 50 درصد از کل تسهیلات فراهم خواهد شد.

عزیزی تصریح کرد: صدور ضمانتنامه ها پس از بررسی درخواستها و انجام بازدید میدانی و ارائه نظریات کارشناسی از واحدهای صنعتی و ارسال پرونده ها به هیئت مدیره صندوق ضمانت انجام می شود.

وی از واحدهایی که دارای کسری وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی هستند خواست به معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس مراجعه و نسبت به تکمیل پرسشنامه ها اقدام کنند تا پس از بررسیهای لازم مراحل صدور ضمانت نامه انجام شود.