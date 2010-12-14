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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۶

تاکنون 67 درصد بودجه عمرانی کهگیلویه و بویراحمد تخصیص یافته است

تاکنون 67 درصد بودجه عمرانی کهگیلویه و بویراحمد تخصیص یافته است

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیش از 67 درصد بودجه عمرانی استان تاکنون تخصیص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، علی حیدری ظهر سه شنبه در شورای برنامه ریزی استان افزود: از مجموع یک هزار و 645 میلیارد و 461 میلیون ریال اعتبارعمرانی امسال استان، هزار و 106 میلیارد ریال آن تاکنون تخصیص یافته است.

وی بیان کرد: در مجموع 604 میلیارد ریال معادل 36.69 درصد از این میزان توسط خزانه پرداخت شده است و 454 میلیارد معادل 27.57 درصد آن نیز جذب شده است.

حیدری یادآور شد: هم اکنون یک هزار و 973 پروژه در قالب 383 طرح عمرانی در بخشهای مختلف استان در دست اجراست که عملیات اجرایی 340 پروژه از این تعداد امسال آغاز شده است.

حیدری عنوان کرد: لازم است دستگاه های اجرایی نسبت به جذب به موقع اعتبارات و هزینه کرد آنها اقدام کنند.

وی همچنین به مدیران دستگاه های اجرایی و صاحبان طرح و پروژه ها در همه بخشهای استان، تاکید کرد: مشخصات پروژه های خود را در سامانه کنترل و نظارت پروژه های کشور وارد کنند.

کد مطلب 1210677

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