موجودی آب 47 سد کشور به کمتر از 20 درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نیرو اعلام کرد: هم اکنون 47 سد کمتر از 20 درصد حجم خود ذخیره آب دارند که سدهای لار، رییسعلی دلواری، زاینده رود، 15 خرداد و ملاصدرا از آن جمله اند.

همچنین در دوره مورد بررسی، افزون بر 7/38 درصد از ظرفیت 7/40 میلیارد مترمکعبی مخازن سدهای کشور از آب پر شده است.

بر اساس این گزارش، حجم آب موجود در مخزن 33 سد کشور از جمله لار، دز، کارون 3، بوکان، مهاباد، زاینده رود و کرج نیز در مقایسه با زمان مشابه پارسال بیش از 20 درصد کاهش یافته است.

در هفته گذشته پنج سد مسجد سلیمان (خوزستان)، تهم (استان زنجان)، سقزچی (استان اردبیل)، صلاح الدین کلا (استان مازندران) و شهید قنبری (آذربایجان غربی) افزون بر 90 درصد حجم مخزن موجودی آب داشتند.

میزان تبخیر از سدهای کشور نیز در پایان ماه گذشته (آبان ماه جاری) 183 میلیون مترمکعب گزارش شده است.

