برف ارتفاعات استان مرکزی را سفیدپوش کرد

مدیرکل راه و ترابری استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه در چهار محور برف شدید داشتیم گفت: طی روز گذشته برف در گردنه پاکل شهرستان شازند، گردنه گیان شهرستان تفرش، نقره کمر، خرازان - خانک برف روبی شده است.

غلامرضا خرمی افزود: 30 اکیپ در راهدارخانه ها به استعداد 500 نفر نیرو350 دستگاه ماشین آلات آماده امداد رسانی و گشت زنی در محورهای مواصلاتی استان هستند.

وی اظهار داشت: در شانه-گردنه و محورهای صعب العبور ماسه و نمک بصورت بسته بندی شده جاسازی شده است تا در مواقع ضروری رانندگان از این امکانات استفاده کنند.

کارشناس هواشناسی استان مرکزی نیز با بیان اینکه در طی 24 ساعت گذشته بیشترین بارندگی در شهرستان کمیجان با 19 میلیمتر بارنگی گزارش شده است، افزود: کمترین بارندگی در شهر ساوه با هفت میلی متر بارنگی را شاهد بوده ایم.

پونه غیابی آسمان شهر اراک را صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در پاره ای از نقاط اعلام کرد و گفت: طی 24 ساعت گذشته در اراک بیش از هشت میلی متر بارندگی داشتیم.

