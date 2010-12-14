۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۷

با هدف کاهش آلودگی؛

راهنمایی و رانندگی کرج موظف به تهیه طرح جامع ترافیک کرج شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست البرز گفت: پس از آلودگیهای اخیر هوای کرج در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا راهنمایی و رانندگی موظف به تهیه طرح جامع ترافیک کرج شد.

حسن پسنیده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: یکی از عوامل ایجاد آلودگی در کلانشهرها تعدد خودروهای در حال تردد به ویژه در مکان های شلوغ و پرتردد است.

وی افزود: از این رو اجرای طرحهای از قبیل طرح جامع ترافیک می تواند به کاهش آلودگی هوای شهر کمک کند و نیز موجب ساماندهی معضل ترافیک در شهر شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوا راهنمایی و رانندگی کرج موظف است طرح جامع ترافیک کرج را تدوین و ارائه کند.

وی ادامه داد: در این راستا از باید راهنمایی و رانندگی با انجام کاری منسجم تا تاریخ پایان آذرماه جاری این طرح را تدوین و نتیجه آن را به استانداری البرز ارائه کند.

پسندیده بیان کرد: از این پس اطلاع رسانی د ر خصوص موضوعت آلودگی هوا و توصیه های این کمیته نیز توسط استانداری صورت می گیرد.

وی گفت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته به زودی کارگروه اضطرار آلودگی هوای البرز نیز در استانداری تشکیل می شود تا به برنامه ریزی در خصوص بحث آلودگی هوا بپردازد.

کد مطلب 1210681

