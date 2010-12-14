احسان ارکانی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست شورای معاونین وزارت کار و امور اجتماعی با حضور وزیر کار برای تعیین تکلیف نحوه اجرای دورکاری در این وزارتخانه خبر داد و گفت: در این نشست برنامه ریزی شد تا حداقل 50 درصد از مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی که قابلیت انجام از منازل را دارند، منتقل شوند.

ماموریت مدیران کل وزارت کار

مشاور وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: با برگزاری نشست در شورای معاونان این وزارتخانه، تعداد قبل توجهی از مشاغل و افراد شاغل در وزارت کار مشمول دورکاری شدند.

ارکانی ادامه داد: براساس آئین نامه ای که در راستای اجرای طرح دورکاری برای دستگاههای مختلف دولتی ابلاغ شده ، باید حدود 50 درصد مشاغل همه دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه ها پس از سازماندهی به منازل انتقال یابند.

وی خاطر نشان کرد: در وزارت کار برنامه ریزی شد که مدیران بخشهای مختلف وزارت کار لیست مشاغل قابل انجام در منازل را تهیه و ارائه کنند.

مشاغل مشمول دورکاری وزارت کار

مشاور وزیر کار و امور اجتماعی تاکید کرد: هم اکنون برخی از گروه‌های اصلی شغلی وزارت کار در بخشهای کارشناسان، گزارش گیران برای بخشهای مدیریتی، فعالان بخش تکنولوژی اطلاعات، مشاروین و راهنمایان تلفنی از مستعدترین گروههایی هستند که می توانند مشمول دورکاری شوند.

به گفته ارکانی، با اجرایی شدن و عملیاتی کردن دورکاری در وزارت کار و امور اجتماعی این طرح عملا وارد فاز اجرایی شده است. البته همه مشاغلی که قرار است در بخش های مختلف این وزارتخانه به عنوان دورکار مطرح شود حتما با صلاحدید مدیران کل خواهد بود.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی افزود: در نشستی که با حضور وزیر کار در شورای معاونین این وزارتخانه برگزار شد، به این صورت پیش بینی صورت گرفت که در تمامی بخشها مشاغل قابل انجام در این طرح برآورد شوند.

مشاغلی که به خانه نمی روند

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی گفت: به زودی درصد نهایی مشمولان طرح دورکاری در وزارت کار و امور اجتماعی مشخص خواهد شد.

ارکانی تاکید کرد: البته برخی مشاغل مانند پست‌های دبیرخانه ای که با ارباب رجوع و مراجعین سر و کار دارند در قالب دورکاری قرار نمی گیرند. در این خصوص نگهبانان، اپراتورهای سیستم های کامپیوتری و مشاغلی از این دست امکان انتقال به منازل را ندارند.

وی همچنین گفت: براساس آئین نامه دولت دستگاه‌های مختلف دولتی باید در این زمینه برنامه ریزیهای خود را انجام دهند. ممکن است در دستگاهی حتی بتوان تا 80 درصد مشاغل را دورکار کرد ولی حداقل 50 درصد مصوبه دولت است.