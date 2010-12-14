"خروجی" بهترین فیلم جشنواره تسالونیکی یونان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر در جریان پنجاه و یکمین دوره جشنواره فیلم تسالونیکی یونان که یکشنبه شب به پایان رسید، فیلم سینمایی "خروجی" محصول مشترک رومانی و اتریش علاوه بر دریافت جایزه اسکندر طلایی بهترین فیلم، دو جایزه بهترین بازیگر زن و فیلم برگزیده منتقدین جشنواره را از آن خود کرد.



فیلم "مورگن" ساخته ماریون کریزان رومانیایی دیگر فیلم موفق جشنواره امسال بود. این فیلم که محصول مشترک رومانی، فرانسه و مجارستان است سه جایزه بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر مرد و فیلم برگزیده فدراسیون جهانی منتقدین را دریافت کرد. هر دو فیلمساز موفق و رومانیایی یاد شده نخستین تجربه‌های کارگردانی خود را در جشنواره تسالونیکی شرکت داده بودند.



فیلم "آتنبرگ" ساخته آتینا ریچل تسانگاری محصول کشور میزبان هم جایزه اسکندر نقره ای جشنواره تسالونیکی را به خود اختصاص داد. تسانگاری پس از دریافت جایزه گفت: این مهمترین جایزه جشنواره بود که نصیب فیلم "آتنبرگ" شد. از آنجا که میشل دیموپولوس رئیس هیئت داوران جشنواره نقشی کوتاه در این فیلم بر عهده داشت، جایزه اسکندر طلایی به "آتنبرگ" اهدا نشد.

جایزه اسکندر برنزی جشنواره هم به فیلم "ژان ژنتیل" به کارگردانی ایسرائیل کاردناس و لورا آملیا گوزمان از جمهوری دومینیکن اهدا شد. فیلم "نسیم" به کارگردانی بلما باس از ترکیه هم جایزه دستاورد هنری جشنواره را گرفت. جایزه بهترین فیلمنامه هم به فیلم "اراتوم" ساخته مارک لچکی لهستانی اهدا شد. پنجاه و یکمین دوره جشنواره تسالونیکی یونان از سوم تا 12 دسامبر (12 تا 21 آذر) برگزار شد.