ترویج شعائر مذهبی در رویکرد اصلاحی و تربیتی مددجویان تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، علی اشرف رشیدی بعداز ظهر سه شنبه در جمع مدیران زندان مرکزی کرمانشاه ضمن تاکید بر قرائت زیارت عاشورا و برپایی مجالس عزاداری در شب های محرم، در همه زندان های تابعه، ترویج شعائر مذهبی و پاسداشت آیین های سنتی عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) را در رویکرد اصلاحی و تربیتی مددجویان تاثیرگذار دانست.

وی با اشاره به اینکه شور حسینی در قلوب شیعیان جاودانی است، اظهار داشت: عشق به امام حسین(ع) و تاثیر قیام کربلا تا قیامت در جان و دل شیعیان زنده است و در طول تاریخ و ادوار مختلف، با همه مشقات و سختی ها همواره مجالس عزاداری محرم برپا بوده است.

مدیرکل زندان های استان کرمانشاه افزود: شیعیان در طول تاریخ بسیار مظلوم واقع شده و به صورت مختلف از جانب حاکمان وقت مورد اذیت و آزارو از اشاعه فرهنگ عاشورایی و انعکاس پیام قیام حسینی در جامعه جلوگیری گردیده است، به همین جهت اقشار مختلف مردم تحت فشار حکومت های ظالم و وابسته به استکبار جهانی، به صورت مخفیانه در خانه های خود عزاداری می کردند.

وی تصریح کرد: با وجود فشارها و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، قیام اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش نه تنها رنگ کهنگی نگرفت، بلکه پویا و بالنده مرزهای تاریخ را درنوردید و در صحیفه تاریخ ماندگار و جاودانه شد.

رشیدی یادآور شد: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی که خود با تاسی از قیام آزادی خواهانه کربلا و به رهبری حضرت امام خمینی (ره) به پیروزی رسید، مجالس و محافل مذهبی و عاشورایی در همه جای این کشور انقلابی و ولایی برپاست و عاشقان حسینی بی هیچ محدودیتی به کسب فضایل معنوی می پردازند و ادامه دهنده راه سیدالشهدا(ع) هستند.

وی بر برگزاری مراسم عزاداری در زندانها تاکید و بیان کرد: حضور در مجالس عزاداری سالار شهیدان موجب تلطیف قلوب و توجه به قرب الهی و دوری از خطا و گناه خواهد بود و هر چقدر در ظواهر مجالس و ایجاد فضای مناسب تعزیه اهتمام نماییم تاثیر روحی و روانی این ایام بیشتر و مددجویان می توانند با بهره گیری از مجالس وعظ روحانیون و مداحان اهل بیت حداکثر بهره برداری معنوی را تحصیل و راه بازگشت شرافتمندانه به جامعه را بیابند.