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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۴۶

برخلاف پیش بینی ها؛

برلوسکونی از سنای ایتالیا رای اعتماد گرفت

برلوسکونی از سنای ایتالیا رای اعتماد گرفت

نخست وزیر ایتالیا در اولین گام از گرفتن رای عتماد از پارلمان این کشور توانست نظر مساعد سناتورها را جلب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، "سیلویو برلوسکونی" توانست با کسب 162 رای موافق در برابر 135 رای مخالف از سنای ایتالیا رای اعتماد بگیرد.

بدین ترتیب نخست وزیر ایتالیا چند ساعت دیگر راهی مجلس نمایندگان می شود تا شانس خود را در این نهاد نیز امتحان کند.

پیش بینی می شود از 630 نماینده مجلس نمایندگان، 313 نماینده رای عدم اعتماد و 311 نفر رای اعتماد به برلوسکونی خواهند داد و 3 نماینده نیز هنوز موضع خود را روشن نکرده و دو نماینده هم رای ممتنع خواهند داد.

در همین رابطه "فرانکو فینی" رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا با اشاره به نشست امروز پارلمان این کشور برای دادن رای اعتماد به "سلیویو برلوسکنی" اظهار داشت: او نمی تواند رای اعتماد مجلس را بدست آورد.

کد مطلب 1210699

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