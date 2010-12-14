تجهیز جایگاه های بنزین استان البرز به سامانه پرداخت الکترونیک

ابراهیم شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: نصب این سامانه که به صورت سراسری است در جهت تحقق دولت الکترونیک انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد:‌ افزایش سرعت، دقت در پرداخت بهای سوخت، کاهش ترافیک ، تردد شهروندان و خطر نگهداری و حمل و نقل وجه نقد و جلوگیری از انتقال آلودگی بر اثر مبادله اسکناس از دیگر مزایای این سامانه است.

شکوری بیان کرد:‌ تمامی 49 جایگاه بنزین تحت پوشش این شرکت در استان البرز مجهز به سامانه پرداخت الکترونیک شده است.

وی گفت: با نصب این سامانه متقاضیان سوخت دیگر نیازی به پرداخت وجه نقد در قبال دریافت سوخت ندارند و می توانند بهای آن را از طریق کارتهای شخصی هوشمند سوخت و کارتهای عضو شتاب پرداخت کنند.

این مسئول گفت: از 49 جایگاه بنزین در استان البرز 38 جایگاه مربوط به شهرستان کرج و مابقی در شهرستانهای ساوجبلاغ و نظر آباد فعالیت دارند.

