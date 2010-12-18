باشگاه ملوان از هواداران تراکتورسازی تجلیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر پورنعمت مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی در نامه ای به باشگاه تراکتورسازی تبریز ضممن تقدیر از میزبانی این باشگاه از عملکرد هواداران تیم فوتبال این باشگاه در چارچوب دیدار دو تیم در رقابت‌های جام حذفی تشکر کرد.

در جریان آن مسابقه هواداران تیم تراکتورسازی تبریز ضمن تشویق تیم ملوان پس از پایان مسابقه که با برتری شاگردان پورغلامی همراه شد، در جریان مسابقه بارها با تشویق "سیروس قایقران" یاد این بازیکن فقید شهر انزلی را زنده کردند.

ضمن اینکه مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال خواستار رسیدگی به وضعیت سعید سالارزاده بازیکن این تیم در کمیته استیناف و بخشش جریمه 50 میلیون ریالی این بازیکن شد.

از سوی دیگر اردشیر پورنعمت در نامه‌ای به سازمان لیگ از عملکرد تورج حق وردی داور دیدار تیم‌های تراکتورسازی و ملوان تقدیر کرد که در بخشی از این نامه آمده است:" تیم داوری آن مسابقه بار دیگر شایستگی و شرافت داوران ایران را به اثبات رساند."