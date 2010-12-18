  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۲۱

باشگاه ملوان از هواداران تراکتورسازی تجلیل کرد

باشگاه ملوان از هواداران تراکتورسازی تجلیل کرد

مدیرعامل باشگاه ملوان در نامه‌هایی جداگانه از هواداران باشگاه تراکتورسازی تبریز و تورج حق وردی تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر پورنعمت مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی در نامه ای به باشگاه تراکتورسازی تبریز ضممن تقدیر از میزبانی این باشگاه از عملکرد هواداران تیم فوتبال این باشگاه در چارچوب دیدار دو تیم در رقابت‌های جام حذفی تشکر کرد.

در جریان آن مسابقه هواداران تیم تراکتورسازی تبریز ضمن تشویق تیم ملوان پس از پایان مسابقه که با برتری شاگردان پورغلامی همراه شد، در جریان مسابقه بارها با تشویق "سیروس قایقران" یاد این بازیکن فقید شهر انزلی را زنده کردند.

ضمن اینکه مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال خواستار رسیدگی به وضعیت سعید سالارزاده بازیکن این تیم در کمیته استیناف و بخشش جریمه 50 میلیون ریالی این بازیکن شد.

از سوی دیگر اردشیر پورنعمت در نامه‌ای به سازمان لیگ از عملکرد تورج حق وردی داور دیدار تیم‌های تراکتورسازی و ملوان تقدیر کرد که در بخشی از این نامه آمده است:" تیم داوری آن مسابقه بار دیگر شایستگی و شرافت داوران ایران را به اثبات رساند."

کد مطلب 1210701

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها