انتقاد شدید اتحادیه اروپا از تداوم شهرک سازی اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "راینیشن پست" در مطلبی در این باره نوشت: وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا از اسرائیل به واسطه اینکه شهرک سازی را همچنان ادامه می دهد دلسرد هستند.

در ادامه آمده است: اتحادیه اروپا همچنان سرسختانه خواستار توقف شهرک سازی اسرائیل است.

وزیر خارجه آلمان روز گذشته در شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل در این باره اظهار داشت که برقراری صلح بین تشکیلات خودگردان و رژیم اسرائیل با راه حل دو دولتی به دست می آید، به همین علت اتحادیه اروپا ادامه شهرک سازی اسرائیل را با دید بسیار انتقادی بررسی می کند.

در این نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا پیشرفت سریع در راستای دستیابی به راه حل دو دولتی را خواستار شدند.

کاترین اشتون وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا نیز در این باره که اسرائیل توقف شهرک سازی خود را تمدید نکرد اظهار تاسف کرد.

بر اساس بیانیه وزرای امور خارجه در این شورا شهرک سازی رژیم اشغالگر قدس بر اساس قوانین بین المللی غیر قانونی بوده و مانعی برای صلح محسوب می شود.

"مایکل اشپیندلگر" وزیر امور خارجه اتریش نیز در این نشست تداوم شهرک سازی رژیم اسرائیل را غیر قابل تحمل ارزیابی کرد.

وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا همچنین خود را درباره شرایط نوار غزه که همچنان تحت محاصره اسرائیل قرار دارد فوق العاده نگران نشان دادند و خواستار گشایش فوری و بدون شرط و مداوم محاصره این منطقه برای ورود کمک های انسانی و کالاهای اساسی شدند.

در این نشست همچنین چندین بار به امکان به رسمیت شناختن یک دولت مستقل فلسطینی اشاره شده و از ارزیابی بانک جهانی مبنی بر اینکه ادارات فلسطینی در بازسازی وضعیت و شرایط دولت خود پیشرفتهای اساسی داشته اند و در آینده نزدیک تاسیس دولت فلسطینی امکانپذیر می باشد تمجید شده است.

"جان آسلبورن " وزیر امور خارجه لوکزمبورگ نیز درباره برقراری روابط تنگاتنگ تر اتحادیه اروپا با اسرائیل هشدار داد و اظهار داشت که بهبود روابط با تل آویو در چنین شرایطی منفی و غیر سازنده می باشد. ما نمی توانیم چشمان خود را ببندیم و کار عادی خود را دنبال کنیم در صورتی که شهرک سازی هنوز متوقف نشده است.

وی همچنین تاکید کرد که به این ترتیب رژیم اسرائیل نه تنها بر خلاف حقوق بین المللی عمل می کند بلکه امنیت خود را نیز به خطر می اندازد.

" گیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان نیز در این نشست از رژیم اسرائیل درخواست کرد که فهم و درک بیشتری را در سیاست شهرک سازی از خود نشان دهد و این گونه فعالیت های خود را متوقف کند. وی تاکید کرد که این موضع یکپارچه اتحادیه اروپا دراین باره است.

تاگس اشپیگل همچنین در ادامه نوشت: 26 نفر از سیاستمداران مهم سابق اتحادیه اروپا از جمله وزیر امور خارجه سابق اتریش و کمیسر سابق اتحادیه اروپا در یک نامه مشترک از سران فعلی و وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا درخواست کردند که روند صلح در خاورمیانه را نجات دهند.

آنها تاکید کردند که اتحادیه اروپا همواره سیاست شهرک سازی اسرائیل را غیر قانونی ارزیابی می کرده، اما شهرک سازی همچنان ادامه دارد. اتحادیه اروپا باید کاملا موضع خود را شفاف کند که تقویت روابط اسرائیل-اتحادیه اروپا و توافقات دو جانبه تا زمانی که سیاست شهرک سازی این رژیم کاملا متوقف نشده انجام نخواهد شد.

لازم به ذکر است که رئیس جمهوری سابق آلمان و صدراعظم سابق این کشور، همچنین نخست وزیر سابق ایتالیا و رئیس کمیسیون سابق اتحادیه اروپا و نخست وزیر سابق فرانسه نیز از امضا کنندگان این نامه بودند.