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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۸

اجرای پایلوت طرح حاکمیت خدمات بالینی در 10 بیمارستان کشور

اجرای پایلوت طرح حاکمیت خدمات بالینی در 10 بیمارستان کشور

کارشناس مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات وزارت بهداشت گفت: طرح حاکمیت خدمات بالینی هم اکنون به صورت پایلوت در 10 بیمارستان کشور در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرناز مستوفیان افزود: حاکمیت بالینی یکی از مهمترین اهداف ارتقاء رضایتمندی، ارتقاء جوانب ایمنی با هدف صحیح و روش صحیح به بیماران ارائه می گردد.

وی گفت: ما باید بدانیم مردم از ما چه می خواهند و همزمان با خواست مردم کیفیت هم ارتقاء می یابد باید خدمات ایمن ارائه شود و برای بیماران مشکل دیگری از محیط بیمارستان بوجود نیاید، باید خدمات عادلانه ارائه شود.
 
مستوفیان افزود: در حال حاضر این طرح به صورت پایلوت در 10 بیمارستان تبریز، شاهرود، شیراز، اصفهان، زاهدان، دو بیمارستان دانشگاه تهران، شهید بهشتی، یک بیمارستان تامین اجتماعی و یک بیمارستان وزارت دفاع در کشور اجرا می شود.
کد مطلب 1210710

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