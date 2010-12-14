اجرای پایلوت طرح حاکمیت خدمات بالینی در 10 بیمارستان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرناز مستوفیان افزود: حاکمیت بالینی یکی از مهمترین اهداف ارتقاء رضایتمندی، ارتقاء جوانب ایمنی با هدف صحیح و روش صحیح به بیماران ارائه می گردد.

وی گفت: ما باید بدانیم مردم از ما چه می خواهند و همزمان با خواست مردم کیفیت هم ارتقاء می یابد باید خدمات ایمن ارائه شود و برای بیماران مشکل دیگری از محیط بیمارستان بوجود نیاید، باید خدمات عادلانه ارائه شود.

مستوفیان افزود: در حال حاضر این طرح به صورت پایلوت در 10 بیمارستان تبریز، شاهرود، شیراز، اصفهان، زاهدان، دو بیمارستان دانشگاه تهران، شهید بهشتی، یک بیمارستان تامین اجتماعی و یک بیمارستان وزارت دفاع در کشور اجرا می شود.