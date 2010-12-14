به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر این فیلم اقتباسی است از نمایشنامه‌ای به همین نام نوشته نیلو کروز که پس از اجرا در برادوی برنده جایزه پولیتزر شده است.



لی دنیلز که سال گذشته با نخستین فیلم خود "پرشس" خوش درخشید قرارداد نگارش فیلمنامه اقتباسی و کارگردانی "آنا در مناطق استوایی" را با استودیوی من کایند اینترتینمنت بسته است. نمایشنامه "آنا در مناطق استوایی" پس از اجرا در برادوی برنده دو جایزه تونی شد و سپس در استرالیا، چین، اسپانیا، آلمان و فرانسه روی صحنه رفت.



نیلو کروز نویسنده این نمایشنامه گفت: هر چند این متن را به عنوان نمایش صحنه‌ای نوشته‌ام اما در آن امکانات و قابلیت‌های زیادی برای تبدیل به یک فیلم سینمایی می‌بینم. "آنا در مناطق استوایی" نمایشی پر از تصویر است و می‌تواند به یک فیلم جذاب تبدیل شود.

دنیلز و کروز ماه آینده با یکدیگر ملاقات می‌کنند و درباره تبدیل نمایشنامه به فیلمنامه به گفتگو می‌نشینند. کروز در این زمینه افزود: نگاه فانتزی و در عین حال واقع‌گرایی فیلم قبلی دنیلز یعنی "پرشس" را می پسندم. به نظرم نمایشنامه "آنا در مناطق استوایی" چنین ترکیب جذابی دارد.