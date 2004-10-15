نوسان زياد قيمت نفت به نفع كشورهاي مصرف و توليد كننده نفت نيست

مدير عامل شركت ملي نفت ايران درگفت و گو با مهر درباره رشد قيمت نفت گفت: بي ثباتي بازار نفت، خسارات زيادي را به اقتصاد كشورها وارد مي كند به طوري كه امنيت سرمايه گذاري و اعتماد سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري در كشورها كاهش مي دهد.

مهدي مير معزي اضافه كرد: وقتي قيمت نفت متزلزل باشد سرمايه گذاران قادر به محاسبه حاشيه سود خود نخواهند بود درنتيجه ريسك سرمايه گذاري دركشورها افزايش مي يابد.

وي اضافه كرد: در نتيجه بازار بي ثبات، قيمت نفت به نفع مصرف كنندگان و توليد كنندگان نفت نيست چرا كه دسته اول نمي توانند به سرمايه گذاري مطمئن در كشورها اقدام كنند و دسته دوم نيزنمي توانند سرمايه لازم را براي سرمايه گذاري جلب كنند.

وي در ادامه گفت: عوامل زيادي همچون سياسي، اقتصادي و اجتماعي بر بازار نفت تاثير داشته و قيمت آن را متغير مي كنند برهمين اساس است كه مي گويند " هر كس مي خواهد خود را بي اعتماد كند قيمت نفت را پيش بيني كند ."

وي پيش بيني كرد: قيمت نفت در بلندمدت كاهش مي يابد چون وقتي قيمت نفت رشد بالايي داشته باشد بعد ازمدتي يكباره سقوط خواهد كرد .

وي همچنين درباره افزايش مازاد درآمدهاي نفتي گفت: ايران با رشد قيمت نفت مازاد درآمد نفتي زيادي كسب كرد كه به صندوق ذخيره ارزي منتقل مي شود.

وي اضافه كرد: استفاده ازمنابع اين صندوق براي سرمايه گذاري در كشور و به دنبال آن ايجاد اشتغال بسيار مهم است به طوري كه به تازگي 8 ميليارد دلار از منابع اين حساب براي توسعه سرمايه گذاري و صنعتي در نظر گرفته شده است .