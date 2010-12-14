تداوم شهرک سازی رژیم صهیونیستی در قدس شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، یک جنبش صلح طلب در سرزمین های اشغالی موسوم به "صلح اکنون" اعلام کرد: اسرائیل 24 واحد مسکونی جدید در کوی "الصوانه" در شرق قدس می سازد.

"هاگیت اوفران" سخنگوی این جنبش گفت: این اقدام تحریک جدیدی از سوی "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل است. زمینی که این واحدها در آن ساخته خواهد شد متعلق به شرکت خارجی است که جمعیت موسوم به "ایلاد" که در زمینه شهرک سازی فعالیت می کند مجوز ساخت این واحدها را گرفته است.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی با وجود درخواستهای جهانی برای توقف شهرک سازی و با حمایت آمریکا همچنان به این روند ادامه می دهد.