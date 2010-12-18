به گزارش خبرنگار مهر، دولت تصمیم گرفته است که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، برق دستگاه‌ها و وزارتخانه های زیرمجموعه خود را بیش از سایر بخشها افزایش داده و به ازای هر کیلووات ساعت به 1200 ریال برساند.

این درحالی است که پیش از این، تصمیم دولت بر این بود که قیمت برق برای بخشهای دولتی را در زمان اجرای قانون به 1700 ریال در هر کیلووات ساعت برساند که ظاهرا با اعتراض برخی دولتی ها همراه بوده است؛ چراکه بر اساس اعلام محمد بهزاد، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، رئیس جمهور به تمامی اعضای کابینه اعلام کرده که بابت افزایش قیمت برق، حتی یک ریال هم به بودجه آنها اضافه نخواهد کرد و آنها موظفند با صرفه جویی، افزایش قیمت برق را بپردازند.

شاید به دلیل همین اعتراضها باشد که دولت تصمیم گرفته قیمت برق دولتی ها را به 1200 ریال تقلیل دهد تا در مرحله اول، زمینه ای فراهم شود تا آنها با صرفه جویی هایی که در سیستم های خود اعمال می کنند، زمینه ای را فراهم سازند تا قیمت کمتری را برای برق بها بپردازند تا جایی که بهزاد می گوید: برخی از دستگاههای دولتی، تا 50 درصد نیز هزینه برق مصرفی خود را کاهش داده اند.

گپ و گفت با دستگاه‌ها

گپ و گفتی با برخی مسئولان وزارتخانه های دولتی نشان از آن دارد که آنها برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت برق آماده شده اند و برخی هم همچنان الگوهای تعیین شده را رعایت نمی کنند و اگر شب هنگام، از جلوی آنها عبور شود، این امر را به خوبی می توان دریافت که این وزارتخانه ها و دستگاه‌های دولتی همانهایی هستند که بارها از وزارت نیرو اخطار و تذکر گرفته اند و شاید هم برای چند ساعتی، برق آنها قطع شده باشد.

وزارت نیرو

اما شاید وقتی صحبت از افزایش قیمت برق دستگاه‌های دولتی به میان می آید، اولین جایی که در میان دستگاه‌های دولتی توجه ها را به خود جلب می کند، وزارت نیرو باشد. حسن علیزاده، مشاور وزیر نیرو در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون وزارت نیرو در تمامی شرکتها و زیرمجموعه های خود، لامپهای کم مصرف را جایگزین لامپهای پرمصرف و رشته ای کرده است. ضمن اینکه سیستم روشنایی این وزارتخانه به نحوی است که بعد از ساعات اداری، برق طبقاتی که در آنها رفت و آمدی وجود ندارد به صورت خودکار قطع می شود.

وی افزود: همچنین تمامی کارمندان موظف هستند زمان ترک محل کار، علاوه بر اطمینان از خاموشی کامپیوترها، دقت داشته باشند که مانیتورها را نیز خاموش کنند، این درحالی است که از ساعت 21 و 30 دقیقه به بعد، برق تمامی طبقات وزارت نیرو خاموش می شود.

علیزاده از نصب سیستم تولید همزمان برق و حرارت در وزارت نیرو خبرداد و گفت: در حال حاضر، برق مورد نیاز وزارت نیرو و همچنین انرژی مورد نیاز گرمایش و سرمایش این وزارتخانه، از محل نیروگاه CHP که در کنار ساختمان وزارت نیرو نصب شده است، تامین می شود. از سوی دیگر، موتورخانه نیز عایق بندی شده تا از اتلاف انرژی جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: وزارت نیرو آمادگی دارد تا کارگاه‌های آموزشی کاهش مصرف برق را در تمامی وزارتخانه ها برگزار کرده و راهکارهای کارشناسی کاهش مصرف آب و برق بدون وارد آمدن خدشه به رفاه حال کارکنان وزارتخانه ها را آموزش دهد.

وزارت بازرگانی

همچنین فریدون احمدی معاون وزیر بازرگانی نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: کمیته ویژه ای برای کاهش مصرف برق در وزارت بازرگانی تشکیل شده است که بر اساس اهمیت موضوع صرفه جویی، راهکارهایی را به کار خواهد بست تا در نهایت، مصرف برق کاهش یابد.

وی که مدرک تحصیلی مرتبط با رشته برق و الکترونیک دارد، افزود: اهمیت موضوع استفاده بهینه از برق برای بنده روشن است و به همین دلیل چنین کمیته ای را تشکیل داده ام که برای تمامی زیرمجموعه های وزارت بازرگانی، راهکارهای بهسازی سیستم و کاهش مصرف انرژی به کار بسته شود.

احمدی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا وزارت بازرگانی، قبض برق خود را پرداخت می کند؟ تاکید کرد: وزارت بازرگانی همواره قبض برق خود را پرداخت کرده و هیچگاه هم از وزارت نیرو بابت مصرف بالای برق، اخطار نگرفته است.

بانک مرکزی

همچنین حسام دارستانی، مدیرکل مهندسی و خدمات بانک مرکزی نیز به مهر گفت: بانک مرکزی همگام با سیاستهای دولت و منویات رییس جمهور مبنی بر بهینه سازی مصارف برق دستگاههای دولتی با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، تلاش در بهینه سازی مصارف انرژی به ویژه برق داشته است که بر این اساس، علاوه بر جمع آوری لامپهای پرمصرف و جایگزینی آنها با لامپهای کم مصرف، استفاده از حسگرها و چراغ های اتوماتیک روشن- خاموش را در دستور کار قرارداده است.

وی افزود: هم اکنون بخش فنی و خدمات بانک مرکزی، مطالعه برای نصب بالاست های کاهنده مصرف را بر روی سیستمهای روشنایی در دستور کار قرار داده و در کنار آن، سیستم های هوشمند کنترل انرژی در موتورخانه ها را برای کاهش مصرف انرژی نصب کرده است.

دارستانی گفت: استفاده از لامپهای کم مصرف LED در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و هم اکنون در حال استفاده آزمایشی از این نوع لامپها که راندمان بالایی در روشنایی دارند را در دستور کار قرار داده است.

وی تاکید کرد: تلاش بانک مرکزی، اجرای دستور رییس جمهور برای کاهش مصارف و بهینه سازی آن است، البته باید این نکته را توجه داشت که صرفه جویی به معنای محدودیت در مصارف در دستور کار نیست بلکه بهینه سازی آن مورد نظر این دستگاه دولتی است.

دارستانی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا بانک مرکزی تاکنون اخطاری از وزارت نیرو برای بالا بودن مصارف برق و آب خود دریافت کرده است، تاکید کرد: تاکنون هیچ اخطاری دریافت نکرده ایم و به موقع، قبوض برق را نیز پرداخت کرده ایم.

وزارت صنایع

همچنین روابط عمومی وزارت صنایع و معادن نیز در پاسخ به درخواست مهر اعلام کرد: مباحث مربوط به صرفه جویی و کاهش مصرف برق قبل از هدفمند کردن یارانه ها و از حدود دو سال قبل در وزارت صنایع و معادن پیگیری و به انجام رسیده است، به نحوی که لامپ کم مصرف در تمامی طبقات و ساختمانهای وزارت صنایع نصب و سیستم استفاده از پرژکتور برچیده شده است.

بر این اساس، ماشین آلات مربوط به بخش تاسیسات که با نیروی برق کار می کنند، تعمیر یا تعویض شده است و برخی دیگر از ماشین آلات نیز تا انتهای سال جاری، تعویض خواهند شد. در کنار این، مولدهای برق موتورخانه که مصرف برق بالایی دارد، اصلاح شده اند.

بر اساس اعلام وزارت صنایع، این وزارتخانه قبض برق خود را به صورت مرتب پرداخت می کند و تاکنون، اخطاری از وزارت نیرو برای بالا بودن مصرف برق دریافت نکرده است. این درحالی است که به زودی تمامی مانیتورهای وزارت صنایع نیز LCD خواهند شد تا مصرف برق آنها تقلیل یابد. در نهایت، شورای انفورماتیک این وزارتخانه، برنامه های زیادی برای بهینه سازی مصارف برق دارد.

در این میان، علیرغم پیگیریهای خبرنگار مهر، برخی از دستگاههای دولتی به خصوص در بخش اقتصادی، حاضر به انجام مصاحبه در این رابطه نشدند؛ اما شاید مشت را بتوان نمونه خروار دانست، یا شاید هم برخی دستگاه‌ها قصد دارند تا همچنان پرمصرف باقی بمانند و همچنان قبض برق پرداخت نکنند.

به هرحال، همراهی دستگاه‌های دولتی در حالی صورت می گیرد که بر اساس تصمیم دولت، آن دسته از دستگاه‌های دولتی که بالاتر از حد مجاز مصرف داشته باشند، علاوه بر پرداخت چنین بهای گزافی برای برق، تذکر می گیرند و اگر به مصارف بالای خود ادامه دهند، قطعی برق خواهند داشت، ضمن اینکه با دستور رئیس جمهور، دستگاه‌های دولتی که قبوض خود را نپردازند، از سرمنشا بودجه های آنها یعنی خزانه، کسر خواهد شد.

همچنین مصوبه دولت مبنی بر این است که وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، مجاز به نصب چیلرهای تراکمی ‌در ساختمان‌های خود نیستند و درصورت نیاز به ‌سیستم‌های تهویه مطبوع، مکلفند صرفاً از چیلرهای جذبی استفاده نمایند. همچنین نصب و استفاده از کولرهای گازی جدید برای دستگاه‌های دولتی در مناطقی که میزان رطوبت نسبی آنها در تابستان کمتر از 30‌ درصد است، ممنوع اعلام شده است.

به نظر می رسد همراهی دستگاه‌های دولتی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در دستور کار قرار گرفته است که البته این همراهی را می توان از دو جهت تحلیل کرد؛ اول آنکه با دستور رئیس جمهوری، قرار است بالاترین قیمت برق برای دستگاه‌های دولتی در نظر گرفته شود تا دولت، بهینه سازی مصارف را از خود شروع کند.

دیگر آنکه بنا به گفته مسئولان، دولت حتی یک ریال نیز بابت افزایش قیمتهای انرژی به دستگاه‌های دولتی، پرداخت نخواهد کرد. بنابراین دستگاه‌ها نیز به دلیل محدودیت بودجه های جاری که سال به سال نیز بیشتر می شود، رغبت بیشتری به بهینه سازی مصارف خود و به کار بستن شیوه های کاهش مصرف به کار می گیرند.