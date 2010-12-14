فرمانده ارتش کره جنوبی از سمت خود کناره گیری کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، یک مقام رسمی در وزارت دفاع کره جنوبی گفت: درخواست کناره گیری ژنرال دانگ هوانگ ایو امروز سه شنبه مورد قبول رئیس جمهور کره جنوبی قرار گرفت.

به گفته وی رئیس ارتش کره جنوبی به دنبال انتشار گزارش رسانه ها در مورد سرمایه گذاری او در ملک و نامناسب بودن ادامه تصدی این پست همزمان با هدایت اصلاحات در ارتش از مقام خود کناره گیری کرده است.

کناره گیری رئیس ارتش کره جنوبی پس از استعفای وزیر دفاع دومین تغییر مهم در پستهای مهم نظامی در این کشور پس از آغاز تنش در شبه جزیره کره و تبادل آتش میان دو کره محسوب می شود.

