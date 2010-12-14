کاروان آزادی 2 با مشارکت 20 کشور جهان راهی نوار غزه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، "جرمن مونتی" یک عضو کاروان آزادی 2 در یک کنفرانس خبری در رم که با حضور روزنامه نگاران ایتالیا برگزار شد، اعلام کرد: 20 کشور جهان در قالب کاروان آزادی 2 برای رفع محاصره محاصره نوارغزه راهی این منطقه خواهد شد.

وی در ادامه گفت که اغلب این کشورها اروپایی هستند.

جرمن مونتی بر ضرورت حمایت دولت ایتالیا از کاروان آزادی 2 و حفظ امنیت سرنشینان آن تاکید کرد تا از سوی رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار نگیرند.

وی افزود: کشورها باید در راستای حمایت از فعالان صلح بین المللی و سرنشینان کاوران آزادی 2 اسرائیل را تحت فشار قرار دهند.

خاطرنشان می شود ده ها انجمن و صدها تن از شهروندان ایتالیا آمادگی خود را برای حضور در کاروان آزادی 2 اعلام کردند.