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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۶

با حضور اروپائی ها؛

کاروان آزادی 2 با مشارکت 20 کشور جهان راهی نوار غزه می شود

کاروان آزادی 2 با مشارکت 20 کشور جهان راهی نوار غزه می شود

کاروان آزادی 2 متشکل از فعالان صلح بین المللی از 20 کشور جهان است که طی چند ماه آتی راهی نوارغزه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، "جرمن مونتی" یک عضو کاروان آزادی 2 در یک کنفرانس خبری در رم که با حضور روزنامه نگاران ایتالیا برگزار شد، اعلام کرد: 20 کشور جهان در قالب کاروان آزادی 2 برای رفع محاصره محاصره نوارغزه راهی این منطقه خواهد شد.

وی در ادامه گفت که اغلب این کشورها اروپایی هستند.

جرمن مونتی بر ضرورت حمایت دولت ایتالیا از کاروان آزادی 2 و حفظ امنیت سرنشینان آن تاکید کرد تا از سوی رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار نگیرند.

وی افزود: کشورها باید در راستای حمایت از فعالان صلح بین المللی و سرنشینان کاوران آزادی 2 اسرائیل را تحت فشار قرار دهند.

خاطرنشان می شود ده ها انجمن و صدها تن از شهروندان ایتالیا آمادگی خود را برای حضور در کاروان آزادی 2 اعلام کردند.

کد مطلب 1210730

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