۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۹:۰۳

نواب در گفتگو با مهر:

شیعیان فرهنگ عاشورا را با هنر ماندگار کردند

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم با اشاره به نقش هنر در ترویج فرهنگ عاشورا گفت: شیعیان برای ماندگاری عاشورا این حادثه بزرگ را با هنر گره زدند.

حجت الاسلام عبدالحسن نواب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فرهنگ مقاومت مهمترین پیام عاشورا است که می تواند برای جهان حیات بخش باشد. چون امروز از ظلم ستمکاران سرنوشت بیش از 6 میلیارد انسان در جهان در دست یک گروه ستمکار است، گروهی که با نوع عملکرد خود سرنوشت تاریخ و انسان را تغییر دادند و اگر انسانها بتوانند در برابر این گروه مقاومت کنند به حقوق خود خواهند رسید.

وی یکی از بزرگترین مشکلات جهان امروز را عدالت اجتماعی خواند و افزود: فرهنگ مقاومت در عاشورا پیام زنده ای است که تمام رهبران آزادیبخش از جمله گاندی از آن در مبارزات خود بهره بردند.

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم با اشاره به سخنان امام حسین(ع) در حادثه کربلا، فرهنگ مقاومت، عدالت خواهی و اصلاح طلبی را از جمله پیامهای عاشورا خواند.

وی با تأکید بر نقش هنر در ترویج پیام عاشورا تصریح کرد: هر ملت و هر فرهنگی اگر با هنر گره نخورد ماندگار نیست. همانطور که خود شیعیان برای ماندگاری عاشورا سعی کردند این حادثه بزرگ را با هنرهایی چون شعر، ادبیات، تعزیه گره بزنند.

