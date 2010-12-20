شیعیان فرهنگ عاشورا را با هنر ماندگار کردند

حجت الاسلام عبدالحسن نواب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فرهنگ مقاومت مهمترین پیام عاشورا است که می تواند برای جهان حیات بخش باشد. چون امروز از ظلم ستمکاران سرنوشت بیش از 6 میلیارد انسان در جهان در دست یک گروه ستمکار است، گروهی که با نوع عملکرد خود سرنوشت تاریخ و انسان را تغییر دادند و اگر انسانها بتوانند در برابر این گروه مقاومت کنند به حقوق خود خواهند رسید.
وی یکی از بزرگترین مشکلات جهان امروز را عدالت اجتماعی خواند و افزود: فرهنگ مقاومت در عاشورا پیام زنده ای است که تمام رهبران آزادیبخش از جمله گاندی از آن در مبارزات خود بهره بردند.
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم با اشاره به سخنان امام حسین(ع) در حادثه کربلا، فرهنگ مقاومت، عدالت خواهی و اصلاح طلبی را از جمله پیامهای عاشورا خواند.
وی با تأکید بر نقش هنر در ترویج پیام عاشورا تصریح کرد: هر ملت و هر فرهنگی اگر با هنر گره نخورد ماندگار نیست. همانطور که خود شیعیان برای ماندگاری عاشورا سعی کردند این حادثه بزرگ را با هنرهایی چون شعر، ادبیات، تعزیه گره بزنند.
نظر شما