رسایی: آشوبگران واقعه عاشورا اصل دین را هدف گرفتند

حمید رسایی نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان ارزیابی وجوه وقایع عاشورای سال گذشته ، اظهارداشت: مهمترین اتفاق این بود که هتک حرمتی نسبت به آیین عاشورا اتفاق افتاد که تاکنون در تاریخ کشور ایران و رژیم منحوس شاهنشاهی نیز اتفاق نیفتاده بود و حریم عاشورا و امام حسین(ع) را با پایکوبی شکستند.

وی با اشاره به نقش نظام سلطه و گروههای ضد انقلاب در بروز حوادث عاشورا گفت: تردیدی نیست که افرادی که دست به آشوب زدند وابستگی فکری به جریانات ضد انقلاب داشته اند چرا که مردم و افراد منتقد هر چند که اعتراض و ناراحتی نسبت به سیاست های داخلی داشته باشند، دست به اینگونه هتک حرمت نمی زنند.

رسایی گفت: وقایع عاشورا از سوی افرادی که اعتقادات دینی درستی ندارد همچون بهاییان، سلطنت طلبان و افرادی با عقاید مارکسیستی صورت گرفت.

وی این وقایع را یک امتحان برای جریانات سیاسی داخلی خواند و یادآور شد: کسانی که تا آن روز مخالفت ها را به دلیل تفاوت سلیقه و اعتراض به نتیجه انتخابات اعلام می کردند، هتاکان را مردم خداجو نامیدند و این حادثه انحراف سیاسی آنان را نشان داد.

نماینده مردم تهران با اشاره به انگیزش مردم در 9 دیماه اظهارداشت: در واقعه عاشورا مردم متوجه شدند که معترضان اصل دین را هدف گرفته اند و سقوط جدی جریان سبز رقم خورد.

وی درباره مقصران این وقایع در کشور نیز اظهارداشت: متاسفانه عملکرد سران فتنه موسوی، کروبی و خاتمی و برخی کسانی که در برابر ناهنجارهای پس از انتخابات سکوت کردند موجب شد طیف ضد دینی پررو شود چرا که این افراد ازابتدای انقلاب نیز در کشور حضور داشتند .

رسایی گفت: بهائیان، کمونیست ها و افراد ضد دین بعد از انقلاب نیز حضور داشتند اما در وقایع اخیر سران فتنه آنان را جمع کردند و به آنان فرصت دادند که به خیابان ها بریزند، اینها متهمین اصلی این وقایع اند.