به گزارش خبرنگار مهر، شهید منصوری قرچک، صدرنشین جدول رده بندی که جایگاهش در رده نخست به شدت از سوی دو تیم اصفهانی گیتی پسند و فولاد ماهان تهدید می شود، این هفته در ورزشگاه خانگی خود از کیش ایر قم پذیرایی می کند. پس از شکست هفته قبل مقابل علم و ادب برای قرچکی‌ها چاره‌ای جز پیروزی مقابل تیم دهم جدول رده بندی نمانده است.

عصر یکشنبه در یکی دیگر از دیدارهای حساس هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال تیم گیتی پسند اصفهان در سالن علوم پزشکی تبریز به میهمانی تیم یازدهم جدول رده بندی، دبیری تبریز می رود. گیتی پسند که برخلاف دو تیم شهید منصوری و فولادماهان در هفته نوزدهم میهمان است، برای بقا در میان مدعیان باید در این بازی خارج از خانه به پیروزی برسد.

فولاد ماهان که با برتری پرگل مقابل راه ساری از بحران فاصله گرفت، این هفته در خانه از تیم پرسپولیس، قعرنشین جدول رده بندی لیگ برتر پذیرایی می کند. فولاد در بازی رفت با نتیجه 6 بر 2 مقابل پرسپولیس تن به شکست داده است و همین مسئله باعث شده تا در دیدار عصر یکشنبه با انگیزه انتقام وارد زمین شود.

- برنامه دیدارهای هفته هفدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

یکشنبه - 28/9/89

* شهید منصوری قرچک - کیش ایرقم، ساعت 15:30، سالن هفتم تیر قرچک

* دبیری تبریز - صنایع گیتی پسند اصفهان، ساعت 15:30، سالن علوم پزشکی تبریز

* شرکت ملی و حفاری ایران - راه ساری، ساعت 15:30، سالن نفت اهواز

* فولاد ماهان سپاهان - پرسپولیس تهران، ساعت 15:30، سالن پیروزی اصفهان

* لبنیات ارژن شیراز - علم و ادب سایپا مشهد، ساعت 15:30، شهید ابوالفتحی شیراز

- این هفته تیم‌های فیروز صفه اصفهان و گسترش فولاد تبریز استراحت خواهند داشت.

- جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال در پایان دیدارهای امروز به شرح زیر است:

1- منصوری قرچک 30 امتیاز - تفاضل گل 26+ (15 بازی)

2- گیتی پسند اصفهان 30 امتیاز - تفاضل گل 23+ (15 بازی)

3- فولادماهان اصفهان 28 امتیاز- تفاضل گل 16+ (15 بازی)

4- گسترش فولاد تبریز 28 امتیاز - تفاضل گل 11+ (15 بازی)

5- لبنیات ارژن شیراز 24 امتیاز (15 بازی)

6- فیروز صفه اصفهان 23 امتیاز (14 بازی)

7- شرکت ملی و حفاری ایران 20 امتیاز (14 بازی)

8- علم و ادب مشهد 19 امتیاز (13 بازی)

9- راه ساری 18 امتیاز (15 بازی)

10- کیش ایر قم 15 امتیاز - تفاضل گل 5+ (15 بازی)

11- دبیری تبریز 15 امتیاز - تفاضل گل 5- (15 بازی)

12- پرسپولیس تهران 11 امتیاز (15 بازی)

اسامی بازیکنان محروم از حضور در دیدارهای هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

محمد کشاورز و مجید تیکدری نژاد (شهید منصوری قرچک)، هادی بافنده و محمد بیضایی نژاد (لبنیات ارژن فارس)، مهدی عربیان و یاسر ابراهیمی (راه ساری)