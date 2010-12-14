هفتمین جشنواره فیلم دبی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از پنج فیلم ایرانی در این جشنواره حضور دارند، رضا ناجی بازیگر فیلم تحسین شده "آواز گنجشک‌ها" با فیلم "پائیز" که هندی است در جشنواره حضور دارد.



روز یکشنبه و در مراسم افتتاحیه این جشنواره که در مدینه جمیرای دبی برگزار شد، ستارگان سینمای عرب و جهان بر روی فرش قرمز این جشنواره حضور پیدا کردند. از چهره‌های مشهور سینمای جهان که بر روی فرش قرمز این جشنواره قدم گذاشتند می‌توان به کالین فرث، بازیگر بریتانیایی اشاره کرد که آخرین فیلم او به نام "سخنرانی پادشاه" آغازگر این جشنواره بود.

در هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم دبی نام ایران نیز به چشم می‌خورد و عنوان هفت فیلم که یا به طور مشخص به نمایندگی از ایران به این جشنواره راه یافته‌اند و یا کارگردان ‌آن‌ها ایرانی است در میان فیلم‌های این جشنواره دیده می‌شود. در این میان فیلم‌های "مرهم"، ساخته علیرضا داودنژاد و "لطفا مزحم نشوید" به کارگردانی محسن عبدالوهاب به نمایندگی از ایران و فیلم داستانی "خانه زیر آب" به کارگردانی سپیده فارسی و محصول مشترک ایران، مراکش، هلند، آلمان و فرانسه در بخش مسابقه مختص فیلم‌های آسیا و آفریقا حضور دارند.



علاوه بر این مستند "امین" ساخته شاهین پرهامی و محصول مشترک ایران، کانادا و کره جنوبی در بخش مسابقه مستند آسیا و آفریقا روی پرده خواهد رفت و دو فیلم "ماندو" ساخته ابراهیم سعیدی، کارگردان کردزبان زاده سنندج ایران و "گل‌های کرکوک" به کارگردانی دیگر کارگردان کردزبان متولد ایران نیز از سوی کشور عراق در بخش مسابقه فیلم‌های آسیا و آفریقا به نمایش در می‌آید. فیلم "شکارچی" رفیع پیتز نیز در بخش خارج از مسابقه این جشنواره به نمایش در خواهد آمد.



فیلم‌های رقابتی این جشنواره در چندین بخش سینمای امارات، سینمای عرب و سینمای آسیا آفریقا رقابت دارد و علاوه بر این بخش‌هایی از این جشنواره به سینمای جهان، سینمای هند و سینمای کودکان اختصاص یافته است. هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم دبی یکشنبه آینده، ۲۸ آذر و پس از یک‌ هفته به کار خود پایان خواهد داد.