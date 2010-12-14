برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، طیبه صفایی ظهر سه شنبه در دومین نشست مشترک با نمایندگان امور بانوان ادارات و کارشناسان فرمانداری های آذربایجان غربی با اشاره به تصویب ارتقای فعالیتهای مرکز امور زنان و خانواده در برنامه پنجم توسعه افزود: بر اساس این ماده مرکز امور زنان و خانواده موظف است با همکاری سازمانها و دستگاه‌های ذیربط و با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها نسبت به تدوین و تصویب "برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده" اقدام کند.

وی ادامه داد: مقرر شد این برنامه مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات حوزه زنان و خانواده، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در حوزه زنان و توسعه و ساماندهی امور اقتصادی و معیشتی زنان با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست باشد.

صفایی افزود: همچنین بر اساس برنامه پنجم دولت باید برای تامین اجتماعی زنان، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقا سلامت زنان، تقویت تشکلهای مردم نهاد، ارتقا توانمندیهای زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین ‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام کند.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اجلاس کمیسیون مقام زن که در نیویورک برگزار شد گفت: مردم آمریکا نسبت به زنان ایران که با پوشش چادر اسلامی در این اجلاس شرکت کرده بودند برخورد احترام‌آمیزی داشتند و همچنین شهروندان نیویورک نیز با احترام نسبت به ما رفتار می‌کردند.

وی خاطرنشان کرد: این امر نشان از صدور انقلاب اسلامی ایران به تمام نقاط جهان و قلوب ملت های آزادیخواه دارد .

در ادامه این آیین از شش نفر از بانوان فعال دستگاه های دولتی و فرمانداری های استان که در عرصه عفاف و حجاب فعال بودند با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.