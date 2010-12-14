قیمتها در هدفمندی یارانه ها منطقی افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا بابازاده بعدازظهر سه شنبه در همایش سالن جهادکشاورزی استان افزود: در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، بسته های مختلفی تنظیم شده و وزارت بازرگانی با توجه به شرح وظایفش بسته های مختلفی را باید پوشش دهد که مهمترین آن بسته ایست که غالب مردم جامعه با آن سروکار دارند و آن نظارت و بازرسی است.

وی در ادامه افزود: موضوعات مختلفی در بحث تثبیت قیمتها و عدم افزایش غیرطبیعی قیمتها برنامه ریزی وجود دارد و افزایش قیمت کالا و خدمات با هم ارتباط دارند.

وی اظهار داشت: وزارت بازرگانی سیاستهای لازم را در بحث افزایش قیمت از حوزه تولید شروع کرده و طی هماهنگی های به عمل آمده سعی شده کلیه عواملی که باعث افزایش قیمت در صنعت می شوند حل شوند و تلاش کرده ایم تا از تولید تا مصرف این قیمتها را کنترل کنیم و بخش عمده کالاهایی که در بخش حمل و نقل مورد مصرف است تحت کنترل است.

بابازاده با تاکید بر اینکه افزایش قیمتهای بخش حمل و نقل منطقی و با تعامل با بخش حمل و نقل است گفت: مجموعه ای از دستگاهها که می توانند کمک کنند در قالب کمیته بازرسی و حمل و نقل ساماندهی شدند،عوامل موثر بر افزایش قیمت را تحت کنترل داریم و اگر تغییری در قیمت بخش حاملهای انرژی پیش بیاید قیمتها مورد بررسی قرار می گیرد.

کاووسی معاون پلیس راهور استان گلستان نیز در این همایش گفت: با هدفمند شدن یارانه ها ممکن است صف cng زیادتر شود ولی باید کاری کرد که تنش ایجاد نشود و حمل و نقل عمومی بویژه اتوبوسرانی باید فعالتر شو.د.

وی افزود: هرگونه تخلف برابر با جدول جرائم اعمال قانون می شود، شهرداران استان همکاری بیشتر و بهتری را نسبت به اجرایی کردن این قانون داشته باشند تا مردم بیشتر بتوانند از وسائل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

ابراهیم کریمی مدیر کل دفتر امور شهری و روستایی استانداری گلستان در این همایش گفت: کمیته نظارت تخصصی ایجاد شده که بصورت گردشی بعد از تعیین قیمتها بر ان نظارت می کنند.

وی در ادامه افزود: خدمات زیادی برای تاکسیرانان در نظر گرفته شده است که شامل پرداخت 50 درصدی حق بیمه توسط دولت، ارائه لاستیک و روغن با قیمت فعلی،تسهیلات 500 هزار تومانی برای رانندگان است.