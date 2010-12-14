پرداخت مزایای کامل به کارمندان دورکار وزارت اقتصاد

احمد صادقی گلمکانی در گفتگو با مهر از اجرای جدی طرح دورکاری در وزارت اقتصاد از روز شنبه هفته آتی 27 آذرماه جاری خبرداد و گفت: این طرح مسئله ای جدی بوده که بر اساس تاکید رئیس جمهور و وزیر اقتصاد باید اجرا شود.

معاون نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزرت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: کارمندانی که در طرح دورکاری قرار می گیرند مزایای خود را مانند سابق دریافت خواهند کرد و هیچگونه کسر مزایایی نخواهند داشت.

وی با اشاره به مزایای این طرح افزود: طرح دورکاری در راستای تصمیم دولت برای کاهش مشکلات شهر تهران، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا و زیست محیطی، تحکیم قانون خانواده و نیز سلامتی شهروندان است.

گلمکانی با تاکید بر اینکه امکانات لازم برای انجام کار در منزل برای کارمندان تدارک دیده شده است تا بین کارمند دورکار و اداره ارتباط ایجاد شود، افزود: این طرح به صورت آزمایشی در دو هفته انجام می شود و سپس با بررسی ابعاد و مزای طرح نسبت به تداوم آن و مدت زمان بیشتر تصمیم گیری خواهد شد.