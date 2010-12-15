نماینده آفریقا به دیدار نهایی صعود کرد/ ناکامی اینتر ناسیونال

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین دیدار از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان سه شنبه شب تیم فوتبال "مازمبی انگلبرت" کنگو در ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی به مصاف اینترناسیونال برزیل (قهرمان جام لیبرتادورس) رفت.

نماینده فوتبال آفریقا که با برتری مقابل "پاچوکا"ی مکزیک به دیدار نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان صعود کرده بود، در بازی شب گذشته با نتیجه 2 برصفر مقابل اینترناسیونال برزیل به برتری رسید و برای نخستین بار به دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان صعود کرد.

برای تیم آفریقایی مازمبی انگلبرت در بازی مقابل اینترناسیونال "کابانگو مولوتا" (53) و "آلیان دیوکو" (85) گلزنی کردند و زمینه صعود این تیم به دیدار نهایی هفتمین دوره مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان را فراهم آوردند.

- برنامه ادامه دیدارهای مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان به شرح زیر است:

مرحله نیمه نهایی

چهارشنبه - 24/9/89

بازی شماره 5: سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی - اینترمیلان ایتالیا (قهرمان لیگ قهرمانان اروپا)

دیدار رده بندی

شنبه - 27/9/89

* اینترناسیونال برزیل - بازنده دیدار شماره 5