300 میلیارد ریال به توسعه زیرساختهای فرهنگی اردبیل اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، فیروز احمدی ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به رویکرد فرهنگی سفرهای دوره سوم دولت اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این اعتبار در راستای توسعه برنامه های آموزش و پرورش هزینه خواهد شد.

وی اضافه کرد: آموزش و پرورش استان اردبیل می تواند با ارائه برنامه های کارشناسی و بدیع، بخش چشمگیری از این اعتبارات را به خود اختصاص دهد.

معاون استاندار اردبیل با بیان اینکه مصوبات سفر سوم دولت به استان رسما جهت اجرا ابلاغ شده است، افزود: به موازات تخصیص اعتبارات، درصدی نیز برای برنامه های آموزش و پرورش تخصیص یافته است.

وی بر افزایش برنامه های قرآن آموزی در بدنه آموزش و پرورش تاکیبد کرد و ابراز داشت: در راستای منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مهندسی فرهنگی، تلاش برای تعمیق باورهای دینی با فعالیتهایی نظیر قرآن آموزی باید روز به روز در بدنه آموزش و پرورش افزایش یابد.

احمدی بر برنامه ریزی برای تعمیق هر چه بیشتر فرهنگ حجاب و عفاف بین دانش آموزان، آموزش قرآن، نماز، مهارتهای زندگی و بهبود امکانات و فعالیتهای ورزشی در آموزش و پرورش با استفاده بهینه از فرصت پیش آمده تأکید کرد.

وی بیان کرد: خوشبختانه در مصوبه دولت، سقفی برای اعتبارات فرهنگی استان تعیین نشده و در صورتی که دستگاه های مرتبط بتوانند این اعتبارات را جذب کنند، سقف اعتبارات نیز در قبال فعالیتهای مضاعف فرهنگی قابل افزایش خواهد بود.

در این جلسه مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز با اشاره به نامگذاری 24 تا 30 دی ماه به نام هفته شوراهای آموزش و پرورش، ساماندهی فضاهای آموزشی، نوسازی تجهیزات آموزشی با اولویت توسعه متوازن، ساماندهی منابع انسانی و... را از برنامه سال جاری این سازمان عنوان کرد.

احمد محمود زاده افزود: همچنین امسال توزیع مالی متناسب با میزان محرومیت و کمک به تأمین مسکن فرهنگیان در قالب مسکن مهر نیز در اولویت کاری این اداره کل قرار گرفته است.

وی در پایان آغاز گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای در مقطع تحصیلات متوسطه در آموزش و پرورش استان را یاد آور شد و خاطر نشان کرد: استاندارد سازی سیستم گرمایشی واحدهای آموزشی استان هم در حال پیگیری است.