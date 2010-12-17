"فانوسهای اشک" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر،" فانوسهای اشک" مجموعه دهها نوحه عاشورایی است که توسط دفتر ادیبات و هنر هلال وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی از اشعار شاعران اهل بیت گردآوری و تنظیم شده است.

5 هزار جلد از این کتاب به عنوان منبعی برای تغذیه فکری مداحان از طریق کانونهای مداحان سراسر کشور توزیع شده است .

سازمان تبلیغات اسلامی در پی تأکیدهای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ارزشی تر شدن فعالیت مداحان در ایام عزای حسینی، تألیف این کتاب را پیگیری کرده و مسئولان دفتر هنر و ادبیات هلال نیز طی ماه‌ها فعالیت و باهمکاری غلامرضا سازگار، اشعار سروده شده را با محتوای قوی به منظور روشنگری و بیداری مخاطبان و ارتقاء آگاهیهای عمومی در مورد فلسفه قیام عاشورا و درسهایی که باید از این حرکت حسینی گرفت، چاپ و منتشر کرده اند.

با توجه به اهداف پیش بینی شده، این کتاب برای ایام محرم و عزاداری سالار شهیدان، امام حسین(ع) مورد استفاده مداحان قرار می گیرد تا فضای معنوی و معرفتی مجالس حسینی ارتقاء یابد.

طلوع ماه محرم، مسلم بن عقیل، ورود به کربلا، اصحاب باوفا، حضرت قاسم، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، حضرت ابوالفضل(ع)، زمزمه های حسینی، عاشورا عناوین بخشهایی است که برای این کتاب انتخاب شده و در هر بخش شعر شاعران مختلفی در رابطه با موضوع مرتبط قرار گرفته است.

غلامرضا سازگار، مهدی صفیاری، سید محسن حسینی، جعفر رسول زاده، محمد نعیمی، سازش قمی، محمود تاری، رحمت الله صادقی، سراج، حافضی ، سیده نرجس رصایی، ابوالفضل آسمانی، حاج اکبر ناظم، نادعلی کربلایی، حاج رضا عرب و حسین یاری از جمله شاعرانی هستند که اشعار آنها در این اثر منتشر شده است.