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۲۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۴

محمدی آملی به مهر خبر داد:

معناشناسی شعر معاصر ایران در یک کتاب گرد می‌آید

معناشناسی شعر معاصر ایران در یک کتاب گرد می‌آید

محمدرضا محمدی آملی سرگرم تدوین کتابی درباره معناشناسی شعر معاصر ایران است.

محمدرضا محمدی آملی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدوین کتابی درباره معناشناسی شعر معاصر ایران خبر داد و گفت: با اینکه موضوع معنا و نماد در شعر اهمیت زیادی دارد، کمتر کتابی تئوریک در این باره نوشته شده و شاید آخرین آنها "معناشناسی" منصور اختیار بود که در سال 48 چاپ شد.

وی با اشاره به چهار نوع رابطه که میان متن و مخاطب وجود دارد، افزود: گاه خواننده یک متن فعال و خود متن منفعل است، گاه متن فعال و خواننده منفعل است، گاه خواننده منفعل و متن هم منفعل است و گاه هم خواننده و هم متن فعالند. در زمینه شعر هم بهترین حالت این است که هم خواننده و هم متن هر دو فعال باشند و بدترین حالت هم این است که هر دو منفعل باشند.

این پژوهشگر عرصه ادبیات گفت: من در کتاب "شعر و معنا" سعی کرده‌ام با آوردن مثال‌هایی از شعر معاصر به انواع معنا و مفاهیمی مانند ضد معنا و فرامعنا هم بپردازم و به نوعی مسئله پلورالیسم ادبی را پیش بکشم.

محمدی آملی اضافه کرد: حجم این کتاب حدود 300 صفحه‌ است و قصد دارم آن را برای چاپ به انتشارات نگاه بدهم.

وی همچنین از تدوین مجموعه‌ای با همکاری همین ناشر و با هدف آشنایی مخاطب عام با شاعران معاصر خبر داد و گفت: من مسئولیت 20 جلد از این مجموعه را به عهده گرفته‌ام و قرار است هر کدام از آنها در 100 صفحه منتشر شود.

این پژوهشگر عرصه ادبیات اضافه کرد: تاکنون هم مجلدات مربوط به م. آزاد، بیژن جلالی، فرخ تمیمی و عمران صلاحی آماده شده و در حال تهیه کتاب‌های مربوط به فریدن مشیری و مهدی اخوان ثالث هستیم.

کتاب‌های "آواز چگور"، "ترانه آبی زندگی" از کتاب‌های محمدرضا محمدی آملی است.

کد مطلب 1210771

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