محمدرضا محمدی آملی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدوین کتابی درباره معناشناسی شعر معاصر ایران خبر داد و گفت: با اینکه موضوع معنا و نماد در شعر اهمیت زیادی دارد، کمتر کتابی تئوریک در این باره نوشته شده و شاید آخرین آنها "معناشناسی" منصور اختیار بود که در سال 48 چاپ شد.

وی با اشاره به چهار نوع رابطه که میان متن و مخاطب وجود دارد، افزود: گاه خواننده یک متن فعال و خود متن منفعل است، گاه متن فعال و خواننده منفعل است، گاه خواننده منفعل و متن هم منفعل است و گاه هم خواننده و هم متن فعالند. در زمینه شعر هم بهترین حالت این است که هم خواننده و هم متن هر دو فعال باشند و بدترین حالت هم این است که هر دو منفعل باشند.

این پژوهشگر عرصه ادبیات گفت: من در کتاب "شعر و معنا" سعی کرده‌ام با آوردن مثال‌هایی از شعر معاصر به انواع معنا و مفاهیمی مانند ضد معنا و فرامعنا هم بپردازم و به نوعی مسئله پلورالیسم ادبی را پیش بکشم.

محمدی آملی اضافه کرد: حجم این کتاب حدود 300 صفحه‌ است و قصد دارم آن را برای چاپ به انتشارات نگاه بدهم.

وی همچنین از تدوین مجموعه‌ای با همکاری همین ناشر و با هدف آشنایی مخاطب عام با شاعران معاصر خبر داد و گفت: من مسئولیت 20 جلد از این مجموعه را به عهده گرفته‌ام و قرار است هر کدام از آنها در 100 صفحه منتشر شود.

این پژوهشگر عرصه ادبیات اضافه کرد: تاکنون هم مجلدات مربوط به م. آزاد، بیژن جلالی، فرخ تمیمی و عمران صلاحی آماده شده و در حال تهیه کتاب‌های مربوط به فریدن مشیری و مهدی اخوان ثالث هستیم.

کتاب‌های "آواز چگور"، "ترانه آبی زندگی" از کتاب‌های محمدرضا محمدی آملی است.