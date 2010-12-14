استقرار ایستگاه اهدای عضو و انتقال خون در یکی از مدارس تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر امور خیریه و اردوهای جهادی دبیرستان سوره مهر به منظور اشاعه فرهنگ ناب ایرانی و اسلامی و نیز فلسفه غنی قیام عاشورا در نظر دارد فردا همزان با تاسوعای حسینی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد رشد و واحد اهدای عضو و سازمان انتقال خون برنامه هایی را اجرا کند.

برگزاری مراسم آیینی تعزیه، استقرار ایستگاه انتقال خون، استقرار ایستگاه اهدای عضو و ایستگاه سرپرستی ایتام با هماهنگی کمیته امداد، ایستگاه نمایشگاه محصولات فرهنگی قیام حسینی از جمله برنامه های این دفتر طی روز آینده در مدرسه سوره جوان است.