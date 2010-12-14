  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۳

همزمان با تاسوعای حسینی/

استقرار ایستگاه اهدای عضو و انتقال خون در یکی از مدارس تهران

استقرار ایستگاه اهدای عضو و انتقال خون در یکی از مدارس تهران

همزمان با تاسوعای حسینی در روز چهارشنبه، دبیرستان سوره جوان واقع در خیابان یوسف آباد اقدام به برگزاری مراسمهای مختلفی کرده که استقرار ایستگاه اهدای عضو و انتقال خون از مهمترین آنها است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر امور خیریه و اردوهای جهادی دبیرستان سوره مهر به منظور اشاعه فرهنگ ناب ایرانی و اسلامی و نیز فلسفه غنی قیام عاشورا در نظر دارد فردا همزان با تاسوعای حسینی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد رشد و واحد اهدای عضو و سازمان انتقال خون برنامه هایی را اجرا کند.

برگزاری مراسم آیینی تعزیه، استقرار ایستگاه انتقال خون، استقرار ایستگاه اهدای عضو و ایستگاه سرپرستی ایتام با هماهنگی کمیته امداد، ایستگاه نمایشگاه محصولات فرهنگی قیام حسینی از جمله برنامه های این دفتر طی روز آینده در مدرسه سوره جوان است.

کد مطلب 1210772

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها