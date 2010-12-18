به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرادی که پس از حضور11 ساله در لیست داوران بین المللی دی ماه جاری از صحنه قضاوت های بین المللی بازنشسته خواهد شد، قصد دارد از این پس به عنوان ناظر و مدرس داوری با کنفدراسیون فوتبال آسیا همکاری کند.

وی که در حال حاضر قدیمی ترین داور لیگ برتر فوتبال کشور به شمار می رود ، قصد دارد در پایان لیگ دهم از دنیای داوری خداحافظی کند و به عنوان مدرس با بخش آموزش کمیته داوران فدراسیون همکاری کند. مسعود مرادی درحال حاضر نیز نقش فعالی در بخش آموزش کمیته داوران فدراسیون فوتبال در برگزاری دوره ها و کلاسهای داوری در استانها دارد.

این درحالی است که کمیته داوران با توجه به کمبود داوران باتجربه برای قضاوت در لیگ برتر و آمادگی و شرایط سنی مسعود مرادی تصمیم دارد همچنان از وی برای قضاوت در لیگ برتر حداقل برای یک فصل آینده استفاده کند.

به نظر می رسد مسعود عنایت رئیس کمیته داوران درنظر دارد از این داور با سابقه کشور پس از بازنشستگی به عنوان یکی از اعضای کمیته داوران استفاده کند و از تجربیات وی در بهبود وضعیت داوری فوتبال کشور استفاده کند.