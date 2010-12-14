مالکی هفته آینده دولت خود را معرفی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، "علی الشلاة" گفت: موضوع توزیع پستها وزراتی میان گروههای سیاسی مشخص شده و هم اکنون همه گروهها سهم خود را از وزارتخانه ها می دانند.

وی افزود: آنچه هم اکنون تشکیل دولت را به تاخیر انداخته اختلافات داخلی میان ارکان تشکیل دهنده گروههای سیاسی برای تقسیم وزارتخانه مربوط به هرگروه است.

الشلاه تاکید کرد: همه گروهها باید به استانداردهای لازم برای معرفی نامزدهای تصدی پستهای وزارتی که مهمترین آنها کفایت و دانش لازم است توجه کنند، زیرا مالکی نامزدهایی که این شاخصه را نداشته باشند نمی پذیرد.

این عضو ائتلاف دولت قانون تصریح کرد: درصورتی که هر سه نفری که بوسیله گروهها برای پستهای وزارتی معرفی شوند دارای لیاقت نباشند مالکی خواهان تعویض آنها خواهد شد. حق نخست وزیر است که شخص مناسبی را معرفی کند زیرا وی باید پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: مالکی تصمیم دارد که هفته آینده برای معرفی کابینه خود به مجلس برود. مذاکرات میان گروههای تشکیل دهنده اتحاد ملی عراق که شامل حزب الدعوه، حزب الدعوه شاخه عراق، جریان صدر، مستقلین و مجلس اعلاست، درباره نامزدهای اختصاص یافته به این گروه درجریان است.