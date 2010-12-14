بیانیه فراکسیون اصولگریان مجلس به مناسبت عاشورای حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این بیانیه به این شرح است: عاشورای حسینی با شعار "موت فی عز خیر من حیاه فی ذل" مبداء خروشان عزتمندی مسلمانان در طول تاریخ گردید و زندگی سعادتمندانه را برای بشریت معنا نمود و انقلاب اسلامی با راهبری حضرت امام خمینی قدس سره گوشه ای از تاثیرات انقلاب عاشورایی را در عصر حاشر نشان داد.

کیست که نداند بیداری امروز جهان اسلام از فلسطین مظلوم و لنبان گرفته تا عراق و افغانستان و سایر ملت های تحت ستم با بیرق مجاهدت در راه خدا، شالوده فریبکاری و ظلمت استکباری را به لرزه انداخته است.

آفرین بر ملت بزرگوار ایران که دلهای خود را با شور حسینی در استواری انقلاب خمینی و حمایت از عزت خامنه ای در هنگامه محرم همنوا ساختند و همین پایمردی در راه شهدا، استقلال و پایداری انقلاب اسلامی را بیش از سه دهه انقلاب باعث گردید و نمونه ای از این بصیرت دینی و انقلابی در دفع فتنه 88 و غائله ضد دینی عاشورای سال گذشته بود.

ملت بزرگوار با غیرت دینی خود چشم فتنه را کور کردند. البته ژاژخواهی همراه با روحیه طغیان فتنه گران در پس این حادثه تا امروز بسیاری از ابعاد توطئه های دشمنان استکباری ملت را نشان داد.

فراکسیون اصولگرایان مجلس ضمن تسلیت و تعزیت عاشورای حسینی به ملت سترگ ایران؛ وحدت همه جامعه را تحت رهبری های داهیانه حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته عامل ترقی و پیشرفت و عزت و اسلامی و ملی می داند و امیدوار است با دعای خیر ملت عزیز عاشورای امسال، مجرای تحقق واقعی زندگی مومنانه و مخلصانه و مجاهدانه، جهت وصول به حکومت ولی الله الاعظم امام زمان(عج) باشد.